Амурчанка зашла на свою страницу в соцсеть и лишилась денег

Пожилая жительница Константиновского района сообщила в социальной сети данные банковских карт и лишилась денег. Женщина зашла на свою страницу, увидела сообщение, как ей показалось, от своих знакомых. В переписке пенсионерке сообщили, что один из банков в честь юбилея дарит 8 000 рублей.

При этом знакомая якобы уже получила эти деньги. Потерпевшая поверила и выполнила все требования по предоставлению информации о своих картах, кодах и приходящих смс на телефон. Также женщину просили в случае звонка из банка подтвердить, что она сама осуществляет перевод денег. Женщина видела, что происходит списание денежных средств с её карты.

В дальнейшем пенсионерке писали уже с другой страницы, но с таким же именем, и также требовали назвать шестизначный код в очередном смс-сообщении. В это время в дом зашёл родственник потерпевшей и, узнав о произошедшем, пояснил, что женщина стала жертвой злоумышленников. Потерпевшая лишилась более 19 тысяч рублей.

Женщина написала заявление о краже в полицию. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному преступлению.

Пресс-служба амурского УМВД сообщает: чтобы не лишиться денежных средств на счетах банковских карт, не передавайте никому их данные (cvv-код, номера банковских карт, пароли и пин-коды, приходящие в смс-сообщениях). Расскажите об этом своим пожилым родственникам.

Если вы стали жертвой мошенничества, независимо от суммы ущерба, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (102 – по мобильному телефону), 8 (4162) 59-40-59 – телефон доверия УМВД.