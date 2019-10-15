На пирсе судостроительного завода в Благовещенске снова застряла собака

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Тогда его освободили работники судостроительного завода. Собака убежала с территории предприятия. Однако волонтеры предполагают, что животное не покидало пирс, а просто исчезла из поля зрения. У зоозащитников есть предположения, что привлекает собаку в это место.

Кто-то уверен, что животное приходит к трупу собаки, которое по словам волонтеров, находится недалеко от злополучного места. Есть еще одна версия – там ее щенки.

«Я смотрел, не нашел никаких щенков. Я ее оттуда выгонял уже не раз. Она еле на камни залезла, я ее выгнал, потом смотрю, она опять там, лает. Сегодня тоже лаяла. О ней уже весь завод в курсе. Мне кажется, она где-то поест и обратно туда приходит. Я ее когда вытащил, она же зажатая в камнях была, она ходила. Может, опять, когда спускалась, завалилась и травмировалась», – рассказал сотрудник судостроительного завода.

Он добавил, что готов оказать необходимую помощь и предоставить лодку. Пострадавшую собаку нужно немедленно эвакуировать с пирса и доставить в клинику. Как пояснили Амур.инфо в амурском управлении МЧС, завтра спасатели отправятся вызволять собаку.

«Эта собака, скорее всего, свалилась с верхнего пирса и получила травму – высота там около 10 метров. Она травмирована, не шевелится, у нее проблемы с задней частью тела. Она истощена, скорее всего, долго там находится. Спуститься туда сложно, там валуны. Сами можем навернуться и ноги переломать. Нужно на лодке подплывать и вывозить ее, доставить в клинику», – рассказала волонтер Алина.