В Зейский район прибыли военные (видео)

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В Зейский район Амурской области прибыли силы Министерства обороны. Инженерные войска Восточного военного округа возведут паромную переправу через реку Деп.

Эти мероприятия инициированы администрацией Зейского района, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе районных властей. Они позволят осуществить перевозку угля в село Октябрьский, перевезти технику для ремонта моста через реку Вторая Гарь и ремонтно-восстановительных работ участка река Деп – Октябрьский автодороги Юбилейный – Октябрьский.

Ранее сообщалось, что дорога в село Октябрьский Зейского района находится в плохом состоянии, на ней застревают машины. Власти пообещали, что данную проблему решат.

Видео пресс-службы администрации Зейского района