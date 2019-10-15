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15октября
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сегодня, 17:44 0

В Зейский район прибыли военные (видео)

В Зейский район прибыли военные (видео)
Фото: кадр видео

В Зейский район Амурской области прибыли силы Министерства обороны. Инженерные войска Восточного военного округа возведут паромную переправу через реку Деп.

Эти мероприятия инициированы администрацией Зейского района, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе районных властей. Они позволят осуществить перевозку угля в село Октябрьский, перевезти технику для ремонта моста через реку Вторая Гарь и ремонтно-восстановительных работ участка река Деп – Октябрьский автодороги Юбилейный – Октябрьский.

Ранее сообщалось, что дорога в село Октябрьский Зейского района находится в плохом состоянии, на ней застревают машины. Власти пообещали, что данную проблему решат.

Видео пресс-службы администрации Зейского района

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#военные #транспорт

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