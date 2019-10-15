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15октября
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Семья на учете не стояла: прокуратура о нападении школьника с ножом на сверстника (видео)

Семья на учете не стояла: прокуратура о нападении школьника с ножом на сверстника (видео)

В Амурской областной прокуратуре прокомментировали ход проверки инцидента, который случился в школе № 2 Благовещенска. К ответственности за случившееся могут привлечь родителей семиклассника и сотрудников учебного учреждения.

Инцидент случился 11 октября в зоне рекреации школьного учреждения. Предположительно, ребенок достал нож, когда сверстник сделал ему замечание.

По словам старшего помощника прокурора Амурской области Елены Кондратьевой, семья мальчика 2006 года рождения, ударившего в плечо ножом другого подростка, не стояла на учете в полиции. У 13-летнего мальчика есть старший брат, их воспитывает мать с отчимом. Однако ребенок был на контроле в образовательном учреждении.

За правонарушение подросток не понесет административную или уголовную ответственность, так как ему еще нет 14 лет. Однако семью поставят на учет по итогам проверки, которая длится 30 дней. Правоохранители могут вынести наказание родителям и школьному персоналу.

Как отметили в прокуратуре, ежегодно к административной ответственности в Приамурье за «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» статьи 5.35 КОАП РФ привлекаются порядка шести тысяч родителей, законных представителей и иных лиц, в частности образовательных учреждений.

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#дети #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 час назад

    Да потому что отчим, а не отец. Мамашка с чужим мужиком живет, поэтому и пацан такой, возраст же подростковый.

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