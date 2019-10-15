Об «октябрьской революции» в судах рассказали заместители председателя Амурского областного суда

Фото: Эхо Москвы в Благовещенске

«Октябрьской революцией» стали называть судебную реформу 2019 года. С 1 октября в России изменились правила рассмотрения гражданских дел. В Амурской области судами первой инстанции – районными, городскими и мировыми – рассматривается больше 120 тысяч гражданских дел в год.

В результате реформы в России были созданы новые суды для рассмотрения дел апелляционной и кассационной инстанции. Работать начали 9 кассационных судов общей юрисдикции и 5 апелляционных судов. Об изменениях рассказали заместители председателя Амурского областного суда – Вадим Никитин, Олег Васильев и Максим Петров – в эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске».

«После того как дело рассмотрено в апелляционном суде, решение суда вступает в законную силу. У лиц, участвующих в деле, есть право подачи кассационной жалобы – раньше этот срок был установлен 6 месяцев, сейчас 3 месяца. Для кассационного обжалования создано 9 кассационных судов. Наша Амурская область входит в 9 кассационный округ, наш суд – это 9 кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в городе Владивостоке», – объяснил Олег Васильев, заместитель председателя Амурского областного суда.

Ехать во Владивосток амурчанам не обязательно, пояснили во время эфира. Разрешается проводить судебные заседания по видеоконференцсвязи. Для этого нужно подать соответствующее ходатайство.

Те решения, которые рассмотрены областными судами в качестве суда первой инстанции, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в новых апелляционных судах.

«Для судов общей юрисдикции действительно – это революция. Ранее была создана аналогичная система в арбитражных судах. На арбитражные суды если посмотреть, то есть первая инстанция – это арбитражные суды субъекта Федерации, дальше идут апелляционные суды. Территория РФ разделена на округа, в каждом из которых есть свой апелляционный суд и есть кассационные суды», – сообщил заместитель председателя.

В Амурской области всеми судами – районными, городскими, мировыми – по первой инстанции рассматривается больше 120 тысяч гражданских дел. В дальнейшем обжалуется примерно полторы тысячи решений мировых судей и 5-7 тысяч решений городских и районных судов примерно из 25 тысяч. По уголовным делам в 2018 году было рассмотрено около 900 кассационных жалоб из порядка 5 тысяч дел.

Вадим Никитин, председатель судебной коллегии по административным делам, рассказал, что административные дела суды рассматривают все чаще, и в 60-70 % случаев жалобы граждан удовлетворяются.

«Административные дела – это административные споры между властью и гражданами. Достаточно много сейчас судами рассматривается таких дел, мы анализировали причины, порядка 60-70 процентов исков административных удовлетворяются. Люди видят, что находят поддержку со стороны судов по каким-то поводам и чаще обращаются. Органы власти у нас обладают большим штатом юристов, (…) накал достаточно высокий по таким делам, общественная значимость их велика, споры очень часто переходят из судов первой инстанции в суды вышестоящей инстанции», – рассказал Вадим Никитин.

Среди причин роста количества исков по административным делам – нежелание чиновников брать на себя ответственность при принятии решений.

«Очень часто органы государственной власти, местного самоуправления не решаются предпринять действия без судебного решения. Это на самом деле проблема. Хотя ситуации бывают достаточно очевидны. В свете последних событий очень часто обвиняют должностных лиц в совершении коррупционных нарушений, превышении полномочий. Для того чтобы не было к ним претензий, они стараются отказать и отдать решение ситуации на откуп суда. Часто суды рассматривают достаточно очевидные дела», – пояснил заместитель председателя.