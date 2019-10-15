Информация о похищении ребенка в Благовещенске не подтверждается

Тем не менее сотрудники полиции и следственного управления продолжают проверку в целях всестороннего изучения всех обстоятельств произошедшего.

В воскресенье, 13 октября, на номер редакционного мобильного пришло сообщение о похищении ребенка. Корреспондент Амур.инфо немедленно связался с девушкой, отправившей его. Она рассказала, что в ночь с 12 на 13 октября на ее глазах во дворе дома № 132 по улице Красноармейской неизвестный мужчина поймал плакавшую и убегавшую от него девочку и затащил ее в машину. Девушка пояснила, что растерялась, поэтому не догадалась позвонить в полицию или просто позвать кого-нибудь на помощь.

Следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовал проверку. Незамедлительно на указанное место выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователь, следователь-криминалист, оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский».

Специалисты осмотрели дом и двор. Там была камера наружного видеонаблюдения. «Изучение видеозаписи показало, что 13 октября 2019 года в 1:20 минут к дому действительно подъезжал автомобиль такси, в который сели два взрослых человека, один из которых нес в руках сверток с ребенком, а также еще один ребенок. Другие транспортные средства в период с 00:00 минут до 2:30 минут 13 октября 2019 года во двор указанного дома не заезжали, передвижение детей в указанное время в данном дворе камерой не зафиксировано», – сообщает амурское следственное управление.

Правоохранители обошли все квартиры трехэтажного дома и узнали, что у одной из жительниц в этот день были гости – супруги со своими детьми двух и пяти лет. Они уехали около 1:20 минут, при этом младший ребенок капризничал. Опрошенные соседи пояснили, что каких-либо криков и посторонних звуков не слышали. Фармацевт круглосуточной аптеки, расположенной на первом этаже, рассказала, что в это время находилась на рабочем месте и тоже не слышала призывов о помощи и детского крика.

«Таким образом, в результате проведенных мероприятий версия о похищении ребенка объективного подтверждения не нашла. Вместе с тем следователи продолжают проверку в целях всестороннего изучения всех обстоятельств произошедшего», – сообщает амурское следственное управление.

Следственные органы напоминают всем о том, что о каких-либо противоправных деяниях или происшествиях нужно в первую очередь сообщать в правоохранительные органы. Своевременная реакция компетентных специалистов позволит объективно оценить ситуацию, принять взвешенное и объективное решение, которое в свою очередь предотвратит распространение слухов и домыслов.