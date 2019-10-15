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15октября
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сегодня, 17:13 0

В Благовещенск прилетел именитый тренер по плаванию Михаил Зубков

В Благовещенск прилетел именитый тренер по плаванию Михаил Зубков
Фото: akademlvs.ru

С 14 по 28 октября на базе ДЮСШ № 1 Благовещенска будут проходить сборы по плаванию. Мастер-классы для местных спортсменов проведет мастер спорта международного класса Михаил Зубков, который прилетел в областной центр.

Именитый спортсмен каждый день будет проводить по две тренировки на воде и одну в спортзале. Также в рамках сборов проводится курс теоретической подготовки для тренеров-преподавателей. По итогам курса для каждого спортсмена будет подготовлен комплекс персональных рекомендаций и упражнений – для коррекции техники и реализации скоростного потенциала, сообщает пресс-служба ДЮСШ № 1.

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#визиты #спорт

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