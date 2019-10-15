В Свободном школьнику стало плохо после употребления жевательной смеси

В одной из свободненских школ потребовалась медицинская помощь 13-летнему подростку, предположительно, употребившему жевательный табак. Мальчику стало плохо в стенах школы. Его товарищ, который вместе с ним приобрёл жевательный табак, тоже почувствовал себя неважно.

В отношении родителей ребят составлены протоколы за ненадлежащее воспитание. Также были установлены магазин и продавец, реализовавший детям данное вещество. Ими займутся сотрудники амурского Роспотребнадзора, по данному случаю идёт проверка.

Как пишут «Зейские огни», в свободненских торговых точках данное вещество можно купить беспрепятственно, его предлагают покупателям как «средство, помогающее бросить курить». Некоторые продавцы держат этот товар под прилавком. Российское законодательство пока не запрещает его употребление. Между тем у подростков под действием вещества наблюдается необоснованная радость или же, наоборот, — замедленность действий, плохое самочувствие и устойчивое желание купить его снова.

Как сообщало Амур.инфо, баночки с жевательной смесью уже были замечены в одном из образовательных учреждений Зеи. Шайбу с веществом, содержащим никотин, обнаружили родители школьника в его вещах. Полицейские начали проверку.

Вещество представляет собой измельченный увлажненный табак. При этом никотин (его концентрация здесь гораздо выше, чем в сигаретах) из табака поступает в организм. Быстрое поступление в организм потребителя создает уровень зависимости. Высок риск развития злокачественных опухолей органов полости рта, головы и шеи. Рак вызывают канцерогены, здесь насчитывается около 28 видов, включая никель, полониум-210 (радиоактивный элемент) и нитрозамины.

Постоянное потребление снюса приводит к привыканию, разрушению зубов, кариесу, атрофии дёсен, дистрофическому изменению слизистой оболочки и так далее. Кроме того, длительное потребление некурительного бездымного табака приводит к возникновению рака дёсен, ротовой полости, глотки, гортани и пищевода. Следствиями употребления становятся деградация, изменение личности, проблемы с памятью, нарушение психики, быстрое развитие физической и психической зависимости.