В Госдуму внесли законопроект о новых правилах оказания скорой помощи

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Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и депутат Юрий Кобзев.

«Законопроектом предлагается устранить данный пробел и включить в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина в связи с его неспособностью выразить свою волю, медицинского работника выездной бригады скорой медицинской помощи, назначенного старшим, при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации», – говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что в условиях оказания скорой медицинской помощи определить способность пациента понимать и осознавать значение своих действий (согласие либо отказ от медицинского вмешательства) бывает крайне затруднительно ввиду ряда особенностей оказания скорой помощи.

«В случае принятия законопроекта, у медицинских работников скорой медицинской помощи появляется возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно», – подчеркивают депутаты.