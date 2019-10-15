В Благовещенске открылась новая бесплатная спортплощадка

В Благовещенске открылась современная спортивная площадка. Она находится в районе стадиона «Амур». Желающие позаниматься на тренажерах, брусьях, турниках могут сделать это бесплатно.

Как сообщает правительство Амурской области, спортзал под открытым небом построили в ходе программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Он продолжит действовать до 2024 года. Бюджет программы составляет 570 миллионов рублей.

На территории площадки есть все необходимое для занятия спортом: снаряды для жима и тяги, эллиптические тренажеры, брусья, всевозможные турники и скалодром для малышей. На строительство спортобъекта ушло более 8 миллионов рублей. Спортплощадка предназначена не только для занятий физкультурой, но и для тестирования в рамках комплекса ГТО. Одними из первых площадку опробовали курсанты ДВОКУ и воспитанники школы олимпийского резерва.

«Остается дело за вами – чтобы вы своих друзей, своих одноклассников привели на эти площадки, и у нас как можно больше стало тех, кто выполнил разряд на серебряный и золотой значок ГТО. Ну а правительство области будет и дальше работать над тем, чтобы наши стадионы и спортивные сооружения могли вмещать как можно больше спортсменов, и чтобы спорт высших достижений был не только в Москве и крупных городах России, но и здесь, в Амурской области», – прокомментировала заместитель председателя областного правительства Ольга Лысенко.

Пользоваться площадкой бесплатно смогут все желающие. Некоторые опробовали объект еще до его официального открытия. «Я приехал в субботу, было человек 15, а в воскресенье приехал – вообще площадка полная была. То есть, тренажеры практически все были заняты. Были и маленькие дети с родителями, и взрослые люди занимались. Поэтому, я думаю, наша площадка ГТО будет работать, и проблем с наполняемостью не будет», – рассказал директор регионального центра спортивной подготовки Анатолий Стешаков.

Летом на площадке будут выполнять нормативы Всероссийского комплекса ГТО. При региональном центре спортивной подготовки тестирование проводят регулярно по заранее подготовленному графику.

В Приамурье строительство спортивных объектов идет и благодаря программе «Газпром – детям». Во время реализации этой программы в поселке Магдагачи и в других районах региона появятся физкультурно-оздоровительные комплексы. В Тынде ФОК будет с ледовым полем, а в Благовещенске и селе Тамбовка появятся ФОКи с универсальными залами. Также в ходе реализации программы «Газпром – детям» с 2017 года построили 15 многофункциональных стадионов в населенных пунктах области. Они включают в себя современное поле для мини-футбола, волейбольную, баскетбольную площадку, беговую дорожку и тренажеры.

Региональные власти Приамурья активно развивают спорт. Так они выполняют поручение президента страны Владимира Путина увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 55 % к 2024 году. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что перед властями стоит задача сделать занятия физкультурой и спортом доступными для людей разных возрастов.

Активное финансирование проектов по популяризации спорта идет не только из федерального, но и из регионального и местных бюджетов. В текущем году местные власти ЗАТО Циолковский завершат строительство плавательного бассейна за счет своего бюджета. А за счет СИБУРа в Благовещенске на набережной появился центр уличного баскетбола с пятью зонами и трибунами, рассчитанными на 150 мест.

Амурчанам доступны 35 региональных спортивных федераций и более 80 видов спорта. Ими занимаются 217 тысяч амурских спортсменов. Самые популярные в регионе – игровые виды спорта: волейболом занимаются более 13 000 человек, баскетболом – 12 000, а футболом – более 10 000 спортсменов. 7 000 человек увлекаются различными единоборствами.