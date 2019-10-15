В учреждении здравоохранения Сковородина сожгли 125 килограммов риса

В одном из учреждений здравоохранения, расположенных в городе Сковородино Амурской области, было уничтожено 125 килограммов риса. На такие меры пошли потому, что продукция хранилась и использовалась с нарушениями.

Так, специалисты Россельхознадзора провели плановую проверку. Было установлено, что в обороте учреждения здравоохранения Сковородина находилось на хранении и использовалось на пищевые цели 125 килограммов риса без маркировочных ярлыков изготовителя, содержащих информацию о дате фасовки круп и сроке их годности.

Должностному лицу учреждения выдали предписание об изъятии из оборота данной партии крупы. После проверки рис был уничтожен методом сжигания, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области. В отношении должностного лица возбудили административное дело, его наказали штрафом.

Ведомство напоминает, что в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации.

Фото: rsnamur.ru