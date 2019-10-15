Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:24 1

В учреждении здравоохранения Сковородина сожгли 125 килограммов риса

В учреждении здравоохранения Сковородина сожгли 125 килограммов риса
Фото: pixabay.com

В одном из учреждений здравоохранения, расположенных в городе Сковородино Амурской области, было уничтожено 125 килограммов риса. На такие меры пошли потому, что продукция хранилась и использовалась с нарушениями.

Так, специалисты Россельхознадзора провели плановую проверку. Было установлено, что в обороте учреждения здравоохранения Сковородина находилось на хранении и использовалось на пищевые цели 125 килограммов риса без маркировочных ярлыков изготовителя, содержащих информацию о дате фасовки круп и сроке их годности.

Должностному лицу учреждения выдали предписание об изъятии из оборота данной партии крупы. После проверки рис был уничтожен методом сжигания, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области. В отношении должностного лица возбудили административное дело, его наказали штрафом.

Ведомство напоминает, что в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации.

Фото: rsnamur.ru

Просмотров всего: 361

#Сковородино

распечатать


Культура

В музее самоваров провели «частушечные бои»
Экономика 14

В Сковородинском районе хотят построить железнодорожный мост через Амур в Китай
Общество 3

В Сковородине благоустроят площадь Победы
Общество

Наводнение в Приамурье осложнило раскопки в Албазинском остроге

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • saha

    saha
    1 час назад

    с таким уровнем живущих за чертой бедности, сжигать продукты, мда..

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь