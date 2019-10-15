Чего-то человек должен бояться: благовещенцы о смертной казни (видео)

Из 147 тысяч опрошенных более 116 тысяч проголосовали «за» и больше 25 тысяч «против». Среди федеральных парламентариев тоже не оказалось единства.

Корреспондент Альфа ТВ решил выяснить, что думают по этому поводу благовещенцы.Вот какие ответы он получил.

Как писало Амур.инфо, на фоне произошедшего в Саратове в интернете начали собирать подписи под петицией за возвращение высшей меры наказания. Депутаты Госдумы от Саратовской области поддержали эту идею. В то же время их коллеги призывают не решать такие вопросы, когда «нервы накалены до предела», и указывают на неэффективность казни. В качестве аргумента они напомнили о низком уровне преступности в странах, где «уже давно никого не вешают и не расстреливают».