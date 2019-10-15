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15октября
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сегодня, 15:32 1

Чего-то человек должен бояться: благовещенцы о смертной казни (видео)

Чего-то человек должен бояться: благовещенцы о смертной казни (видео)

«Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?» – с таким вопросом Госдума РФ обратилась к россиянам в социальных сетях. Как сообщили РИА Новости, возможность отмены моратория на смертную казнь возникла после трагедии в Саратове, где убили 9-летнюю девочку.

Из 147 тысяч опрошенных более 116 тысяч проголосовали «за» и больше 25 тысяч «против». Среди федеральных парламентариев тоже не оказалось единства.

Корреспондент Альфа ТВ решил выяснить, что думают по этому поводу благовещенцы.Вот какие ответы он получил.

Как писало Амур.инфо, на фоне произошедшего в Саратове в интернете начали собирать подписи под петицией за возвращение высшей меры наказания. Депутаты Госдумы от Саратовской области поддержали эту идею. В то же время их коллеги призывают не решать такие вопросы, когда «нервы накалены до предела», и указывают на неэффективность казни. В качестве аргумента они напомнили о низком уровне преступности в странах, где «уже давно никого не вешают и не расстреливают».

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#дети #криминал #политика #российская власть

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Комментарии
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  • Landyush

    Landyush
    16 минут назад

    Сначала надо усовершенствовать законодательную базу + исключить из судебных органов коррупцию, в том числе и всех правоохранительных органов. Поднять уровень компетентности и квалифицированости. Чтобы исключить человеческий фактор и судебные ошибки. Чисто теоретически можно предположить, что к смертной казни могут приговорить невиновного человека.

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