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15октября
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Семейная пара нашла на кладбище закопанного живого ребенка

Семейная пара нашла на кладбище закопанного живого ребенка

В Индии супруги пришли на кладбище, чтобы проститься с умершей новорожденной дочкой, когда услышали детский плач. Сначала они подумали, что ожила их дочь, но, как выяснили они позже, звуки раздавались из земли.

Как сообщает Life, торговец из индийского штата Уттар-Прадеш Хитеш Кумар вместе с супругой Вайшали пришли на местное кладбище, чтобы проститься с новорождённой дочерью, которая родилась на семь месяцев раньше срока и погибла, но в какой-то момент они услышали детский плач.

Сначала супруги подумали, что ожила их дочь, но звук исходил из-под земли. Мужчина стал искать источник звука и откопал завёрнутый в ткань глиняный горшок, в котором находилась живая новорождённая девочка.

Пара вызвала на место происшествия полицейских и медиков, которые установили, что ребёнок провёл в «могиле» около трёх дней. Вероятнее всего, ему удалось выжить, потому что горшок не был плотно закрыт и был неглубоко закопан, что обеспечило приток воздуха.

Девочка была госпитализирована с гипотермией, ее подключили к кислородному аппарату из-за начавшейся инфекции лёгких. Пара, обнаружившая её, постоянно находится в больнице и планирует в будущем усыновить спасенного ребенка.

Начальник местной полиции Абхинандан Сингх, считает, что усыновить ребенка будет сложно, так как по закону для усыновления нужно согласие как минимум одного родителя. В данном случае это означает, что полиция займется поиском родных найденыша.

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#дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад



    ~~которая родилась на семь месяцев раньше срока и погибла



    Видимо, я что-то не знаю о развитии плода человека.

    Это правда, что можно родиться через два месяца с момента зачатия? О_О

  • Геральт

    Геральт
    8 минут назад

    Oldlord



    ~~которая родилась на семь месяцев раньше срока и погибла



    Видимо, я что-то не знаю о развитии плода человека.

    Это правда, что можно родиться через два месяца с момента зачатия? О_О



    в индии и не такое бывает. Из за нищеты и отвратной экологии там мутации на каждом шагу.



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