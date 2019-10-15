В Амурской области за сутки произошло семь пожаров и четыре пала

За минувшие сутки в Амурской области зарегистрировано четыре пала и семь техногенных пожаров. В сводке происшествий от ГУ МЧС России по Амурской области – возгорание КамАЗа, перевозившего вахтовиков, пожар в Благовещенске, сгоревшие гаражи в Архаре и другие случаи разгула огненной стихии.

В ночь на понедельник, 14 октября, в Свободном произошел пожар в частном двухэтажном жилом доме. Семь минут потребовалось пожарным, чтобы победить открытое горение. Огонь успел повредить второй этаж дома изнутри на общей площади около 15 квадратных метров.

В Архаре ночью загорелись два частных гаража. В одном из них сгорела кровля, повреждены потолочное перекрытие и стена. Во втором тоже пострадали кровля и стена. Два соседних гаража и находившиеся в них автомобили пожарные отстояли. Еще один гараж этой ночью горел в поселке Ушумун.

Утром пожарные Свободного выезжали на тушение строительного вагончика. 11 минут потребовалось на ликвидацию открытого горения.

Сообщение о пожаре на 859-м километре трассы Чита – Хабаровск поступило 14 октября в 08:39. Через 10 минут огнеборцы пожарного поста поселка Уруша прибыли на место. Как сообщало ИА «Амур.инфо», горел вахтовый автомобиль КамАЗ. В течение 11 минут пожарные ликвидировали открытое горение.

В 17:09 на частном подворье в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района загорелась хозяйственная постройка. Через пять минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 48 прибыли на место. В течение трех минут открытое горение пожарные ликвидировали, не допустив распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Строение повреждено на площади около одного «квадрата».

Пожар в Благовещенске по улице Трудовой произошел вечером 14 октября. На момент прибытия расчетов Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона горела кровля жилого дома. Через 10 минут после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. Огнем повреждена кровля и стены внутри строения на площади около 20 квадратных метров.

По данным Главного управления МЧС России по Амурской области, пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожаров устанавливаются.

За минувшие сутки возгорание сухой растительности пожарные подразделения ликвидировали в Шимановске, Белогорске, Завитинске и Бурейском районе. Всего в тушении были задействованы 23 человека личного состава и пять единиц техники.