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15октября
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В Тынде благоустраивают территорию у воинского мемориала

В Тынде благоустраивают территорию у воинского мемориала

В северной столице Приамурья завершаются работы по благоустройству территории, прилегающей к памятнику тындинцам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. К 9 мая планируют привести в порядок и сам мемориал.

Сейчас строители подрядной организации расширили и очистили площадку, уложили тротуарную плитку, часть центральной лестницы заменили на белый гранит. За памятником с обеих сторон соорудили подпорные бетонные стенки, выложенные облицовочным камнем. Также рабочие демонтировали маленькую деревянную лестницу и установили новые бетонные лестничные марши.

На реконструкцию территории, прилегающей к памятнику, из областного бюджета выделено более одного миллиона рублей. Софинансирование из городской казны – более ста тысяч рублей.

Стелу в Тынде также планируют обновить. Её приведут в порядок в преддверии 9 мая 2020 года, когда в России будут отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне, информирует пресс-служба администрации Тынды.

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#праздники #строительство #Тында

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