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15октября
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сегодня, 14:42 2

С начала года раскрываемость преступлений в Приамурье достигла 52,1 %

С начала года раскрываемость преступлений в Приамурье достигла 52,1 %
Фото: pixabay.com

Прокуратура Амурской области проанализировала состояние преступности за 9 месяцев 2019 года. За этот период в регионе возросло количество зарегистрированных преступлений на 12 % (с 13 354 до 14 953) на фоне роста преступности в целом по России (+2,1 %) и по ДФО (+0,1 %).

По информации прокуратуры, как и по стране, чаще всего в Приамурье совершались преступления против собственности (59,6 %), личности (14,8 %), а также связанные с незаконным оборотом наркотических веществ (10,1 %).

Раскрываемость преступлений по области составила 52,1 % (ДФО – 56,4 %, Россия – 56,9 %).

При общем увеличении преступности с января по сентябрь текущего года снизилось количество уголовно-наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии (минус 7,9 %); лицами, ранее совершавшими преступления (минус 9,6 %), в том числе ранее судимыми (минус 13,6 %); лицами в состоянии алкогольного опьянения (минус 14,5 %), а также потребителями наркотических средств и психотропных веществ (минус 4,2 %); группой лиц (минус 10,3 %).

Усилена координационная деятельность прокуратуры области по выявлению, расследованию и раскрытию правоохранительными и следственными органами области коррупционных преступлений. За 9 месяцев 2019 года выявлено 90 преступлений указанной категории (плюс 20 %), из них 29 фактов взяточничества (плюс 7,4 %).

Общая сумма материального ущерба, причиненного преступлениями, совершенными на территории области, сократилась на 11 % и составила около 1,7 миллиарда рублей.

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Комментарии
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  • Nebo

    Nebo
    55 минут назад

    Амурская область держит высокий процент раскрываемости преступлений только за счет ловли мелких наркоманов.

  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад

    Nebo

    Амурская область держит высокий процент раскрываемости преступлений только за счет ловли мелких наркоманов.



    Где же он высокий, если





    ~~Раскрываемость преступлений по области составила 52,1 % (ДФО – 56,4 %, Россия – 56,9 %).



    Да ещё и на фоне выросшей преступности.



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