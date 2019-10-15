С начала года раскрываемость преступлений в Приамурье достигла 52,1 %

Прокуратура Амурской области проанализировала состояние преступности за 9 месяцев 2019 года. За этот период в регионе возросло количество зарегистрированных преступлений на 12 % (с 13 354 до 14 953) на фоне роста преступности в целом по России (+2,1 %) и по ДФО (+0,1 %).

По информации прокуратуры, как и по стране, чаще всего в Приамурье совершались преступления против собственности (59,6 %), личности (14,8 %), а также связанные с незаконным оборотом наркотических веществ (10,1 %).

Раскрываемость преступлений по области составила 52,1 % (ДФО – 56,4 %, Россия – 56,9 %).

При общем увеличении преступности с января по сентябрь текущего года снизилось количество уголовно-наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии (минус 7,9 %); лицами, ранее совершавшими преступления (минус 9,6 %), в том числе ранее судимыми (минус 13,6 %); лицами в состоянии алкогольного опьянения (минус 14,5 %), а также потребителями наркотических средств и психотропных веществ (минус 4,2 %); группой лиц (минус 10,3 %).

Усилена координационная деятельность прокуратуры области по выявлению, расследованию и раскрытию правоохранительными и следственными органами области коррупционных преступлений. За 9 месяцев 2019 года выявлено 90 преступлений указанной категории (плюс 20 %), из них 29 фактов взяточничества (плюс 7,4 %).

Общая сумма материального ущерба, причиненного преступлениями, совершенными на территории области, сократилась на 11 % и составила около 1,7 миллиарда рублей.