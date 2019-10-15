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15октября
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сегодня, 14:39 1

В Благовещенске появится новая зона отдыха

В Благовещенске появится новая зона отдыха
Фото: администрация Благовещенска

Администрация Благовещенска опубликовала эскизные проекты территорий, которые предлагается благоустроить. Рейтинговое голосование, на основании которого будет выбрана площадка для модернизации, стартует 21 октября.

Голосование будет проходить в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». На выбор горожан представлено 6 общественных пространств:

  1. сквер с фонтаном «Бабочка» в районе улицы 50-летия Октября, 26;
  2. сквер с фонтаном в районе улиц Институтская и Дьяченко и территория, прилегающая к кинотеатру «Харбин»;
  3. сквер в районе переулка Крестьянский на пересечении с улицей Мухина;
  4. село Плодопитомник (территория около озера);
  5. поселок Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский;
  6. сквер Валерия Приемыхова в районе пересечения улиц Горького и 50-летия Октября.

Каждым проектом предусмотрено благоустройство пешеходных зон, мест отдыха и озеленение. В некоторых зонах могут быть обустроены спортивные и детские площадки, реконструированы фонтаны, могут появиться новые современные архитектурные объекты. Так, например, в Плодопитомнике планируется создание у воды зоны отдыха с речным песком.

Ознакомиться с примерными проектами благоустройства городских зон отдыха, разработанными управлением архитектуры администрации города Благовещенска, также можно будет в точках голосования:

  1. – Общественно-культурный центр (ОКЦ), улица Ленина, 100;
  2. – филиал ОКЦ, улица Кузнечная, 210;
  3. – филиал ОКЦ, улица Чайковского, 191;
  4. – филиал ОКЦ, улица Институтская, 3;
  5. – территориальное управление села Белогорье, село Белогорье, улица Мухина, 44;
  6. – территориальное управление села Плодопитомник, село Плодопитомник, улица Панорамная, 1;
  7. – территориальное управление села Садовое, село Садовое, улица Садовая, 2.

Эскизные изображения общественных пространств можно увидеть на официальной странице в сети Инстаграм @blagoveshchensk.rf , также проекты будут размещены и на официальном сайте администрации города в разделе «Городская среда. Опрос общественного мнения».

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Жителей амурской столицы приглашают ознакомиться с примерными проектами благоустройства общественных территорий, одна из которых будет воплощена в жизнь уже в следующем году. ⠀ На выбор горожан представлено 6 общественных пространств: ⠀ — сквер с фонтаном «Бабочка» в районе улицы 50-летия Октября, 26; — сквер с фонтаном в районе улиц Институтская и Дьяченко, а также территория, прилегающая к филиалу ОКЦ (кинотеатр Харбин); — сквер в районе переулка Крестьянский на пересечении с Мухина; — территория около озера в селе Плодопитомник; — территория у ручья Буяновский в Моховой Пади; — сквер имени Валерия Приёмыхова в районе пересечения улиц Горького и 50-летия Октября. ⠀ Каждым проектом предусмотрены пешеходные зоны, места отдыха и озеленение. В некоторых могут быть обустроены спортивные и детские площадки, фонтаны, современные архитектурные объекты. Так, например, в Плодопитомнике планируется создание зоны отдыха у воды с речным песком. ⠀ Каждый житель сможет выбрать ту территорию, которая придётся ему по душе. ⠀ Рейтинговое голосование в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» пройдёт с 21 по 25 октября. ⠀ Ознакомиться с частичными проектами, разработанными управлением архитектуры администрации Благовещенска, можно на официальной странице в сети Инстаграм @blagoveshchensk.rf , а также в точках голосования. Здесь можно будет задать все интересующие вопросы представителям территориальных счётных комиссий и внести свои предложения по улучшению общественных пространств. ⠀ Кроме того, примерные проекты будут размещены и на официальном сайте администрации города в разделе «Городская среда. Опрос общественного мнения». ⠀ Напомним, что за годы реализации федерального проекта на территории Благовещенска появилась детская площадка на набережной реки Амур, благоустроен парк «Дружба», а в ближайшее время будут завершены работы в новом сквере на Зелёной, 30, где на месте пустыря появилась уютная зона для отдыха горожан.

Публикация от Администрация г. Благовещенска (@blagoveshchensk.rf)

За годы реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Благовещенска появилась детская площадка на набережной реки Амур, был благоустроен парк «Дружба», а в ближайшее время будут завершены работы в новом сквере в районе Тайваня. Работы завершаются, уже появились газоны, установлено освещение, тротуары уложены плиткой, проведено берегоукрепление реки Чигиринка. Последний этап – установка нескольких спортивных площадок – завершится до конца октября, сообщает администрация Благовещенска.

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#городская власть #ЖКХ

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    36 минут назад

    Лучше бы в Благовещенске появился настоящий мэр!

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