В Благовещенске появится новая зона отдыха

Фото: администрация Благовещенска

Администрация Благовещенска опубликовала эскизные проекты территорий, которые предлагается благоустроить. Рейтинговое голосование, на основании которого будет выбрана площадка для модернизации, стартует 21 октября.

Голосование будет проходить в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». На выбор горожан представлено 6 общественных пространств:

сквер с фонтаном «Бабочка» в районе улицы 50-летия Октября, 26; сквер с фонтаном в районе улиц Институтская и Дьяченко и территория, прилегающая к кинотеатру «Харбин»; сквер в районе переулка Крестьянский на пересечении с улицей Мухина; село Плодопитомник (территория около озера); поселок Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский; сквер Валерия Приемыхова в районе пересечения улиц Горького и 50-летия Октября.

Каждым проектом предусмотрено благоустройство пешеходных зон, мест отдыха и озеленение. В некоторых зонах могут быть обустроены спортивные и детские площадки, реконструированы фонтаны, могут появиться новые современные архитектурные объекты. Так, например, в Плодопитомнике планируется создание у воды зоны отдыха с речным песком.

Ознакомиться с примерными проектами благоустройства городских зон отдыха, разработанными управлением архитектуры администрации города Благовещенска, также можно будет в точках голосования:

– Общественно-культурный центр (ОКЦ), улица Ленина, 100; – филиал ОКЦ, улица Кузнечная, 210; – филиал ОКЦ, улица Чайковского, 191; – филиал ОКЦ, улица Институтская, 3; – территориальное управление села Белогорье, село Белогорье, улица Мухина, 44; – территориальное управление села Плодопитомник, село Плодопитомник, улица Панорамная, 1; – территориальное управление села Садовое, село Садовое, улица Садовая, 2.

Эскизные изображения общественных пространств можно увидеть на официальной странице в сети Инстаграм @blagoveshchensk.rf , также проекты будут размещены и на официальном сайте администрации города в разделе «Городская среда. Опрос общественного мнения».

За годы реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Благовещенска появилась детская площадка на набережной реки Амур, был благоустроен парк «Дружба», а в ближайшее время будут завершены работы в новом сквере в районе Тайваня. Работы завершаются, уже появились газоны, установлено освещение, тротуары уложены плиткой, проведено берегоукрепление реки Чигиринка. Последний этап – установка нескольких спортивных площадок – завершится до конца октября, сообщает администрация Благовещенска.