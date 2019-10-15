В Благовещенске появится новая зона отдыха
Администрация Благовещенска опубликовала эскизные проекты территорий, которые предлагается благоустроить. Рейтинговое голосование, на основании которого будет выбрана площадка для модернизации, стартует 21 октября.
Голосование будет проходить в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». На выбор горожан представлено 6 общественных пространств:
- сквер с фонтаном «Бабочка» в районе улицы 50-летия Октября, 26;
- сквер с фонтаном в районе улиц Институтская и Дьяченко и территория, прилегающая к кинотеатру «Харбин»;
- сквер в районе переулка Крестьянский на пересечении с улицей Мухина;
- село Плодопитомник (территория около озера);
- поселок Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский;
- сквер Валерия Приемыхова в районе пересечения улиц Горького и 50-летия Октября.
Каждым проектом предусмотрено благоустройство пешеходных зон, мест отдыха и озеленение. В некоторых зонах могут быть обустроены спортивные и детские площадки, реконструированы фонтаны, могут появиться новые современные архитектурные объекты. Так, например, в Плодопитомнике планируется создание у воды зоны отдыха с речным песком.
Ознакомиться с примерными проектами благоустройства городских зон отдыха, разработанными управлением архитектуры администрации города Благовещенска, также можно будет в точках голосования:
- – Общественно-культурный центр (ОКЦ), улица Ленина, 100;
- – филиал ОКЦ, улица Кузнечная, 210;
- – филиал ОКЦ, улица Чайковского, 191;
- – филиал ОКЦ, улица Институтская, 3;
- – территориальное управление села Белогорье, село Белогорье, улица Мухина, 44;
- – территориальное управление села Плодопитомник, село Плодопитомник, улица Панорамная, 1;
- – территориальное управление села Садовое, село Садовое, улица Садовая, 2.
Эскизные изображения общественных пространств можно увидеть на официальной странице в сети Инстаграм @blagoveshchensk.rf , также проекты будут размещены и на официальном сайте администрации города в разделе «Городская среда. Опрос общественного мнения».
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Жителей амурской столицы приглашают ознакомиться с примерными проектами благоустройства общественных территорий, одна из которых будет воплощена в жизнь уже в следующем году. ⠀ На выбор горожан представлено 6 общественных пространств: ⠀ — сквер с фонтаном «Бабочка» в районе улицы 50-летия Октября, 26; — сквер с фонтаном в районе улиц Институтская и Дьяченко, а также территория, прилегающая к филиалу ОКЦ (кинотеатр Харбин); — сквер в районе переулка Крестьянский на пересечении с Мухина; — территория около озера в селе Плодопитомник; — территория у ручья Буяновский в Моховой Пади; — сквер имени Валерия Приёмыхова в районе пересечения улиц Горького и 50-летия Октября. ⠀ Каждым проектом предусмотрены пешеходные зоны, места отдыха и озеленение. В некоторых могут быть обустроены спортивные и детские площадки, фонтаны, современные архитектурные объекты. Так, например, в Плодопитомнике планируется создание зоны отдыха у воды с речным песком. ⠀ Каждый житель сможет выбрать ту территорию, которая придётся ему по душе. ⠀ Рейтинговое голосование в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» пройдёт с 21 по 25 октября. ⠀ Ознакомиться с частичными проектами, разработанными управлением архитектуры администрации Благовещенска, можно на официальной странице в сети Инстаграм @blagoveshchensk.rf , а также в точках голосования. Здесь можно будет задать все интересующие вопросы представителям территориальных счётных комиссий и внести свои предложения по улучшению общественных пространств. ⠀ Кроме того, примерные проекты будут размещены и на официальном сайте администрации города в разделе «Городская среда. Опрос общественного мнения». ⠀ Напомним, что за годы реализации федерального проекта на территории Благовещенска появилась детская площадка на набережной реки Амур, благоустроен парк «Дружба», а в ближайшее время будут завершены работы в новом сквере на Зелёной, 30, где на месте пустыря появилась уютная зона для отдыха горожан.
За годы реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Благовещенска появилась детская площадка на набережной реки Амур, был благоустроен парк «Дружба», а в ближайшее время будут завершены работы в новом сквере в районе Тайваня. Работы завершаются, уже появились газоны, установлено освещение, тротуары уложены плиткой, проведено берегоукрепление реки Чигиринка. Последний этап – установка нескольких спортивных площадок – завершится до конца октября, сообщает администрация Благовещенска.
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