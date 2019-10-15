В Свободненском районе пожар охватил 28 гектаров лесной зоны

За минувшие сутки, 14 октября, в Амурской области был зарегистрирован один природный пожар – на общей площади 28 гектаров лесной зоны в Свободненском районе. Об этом говорится в оперативной сводке, размещенной на сайте правительства региона.

Пожар, обнаруженный 14 октября в 7,2 километра северо-западнее села Гуран, локализован на общей площади 28 гектаров лесной зоны. На тушении задействованы 12 человек, 3 единицы техники. С 10 октября на территории региона установлен особый противопожарный режим.

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Александр Авдеев