Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:30 0

В Свободненском районе пожар охватил 28 гектаров лесной зоны

В Свободненском районе пожар охватил 28 гектаров лесной зоны
Фото: pixabay.com

За минувшие сутки, 14 октября, в Амурской области был зарегистрирован один природный пожар – на общей площади 28 гектаров лесной зоны в Свободненском районе. Об этом говорится в оперативной сводке, размещенной на сайте правительства региона.

Пожар, обнаруженный 14 октября в 7,2 километра северо-западнее села Гуран, локализован на общей площади 28 гектаров лесной зоны. На тушении задействованы 12 человек, 3 единицы техники.

С 10 октября на территории региона установлен особый противопожарный режим.

Просмотров всего: 129

#пожары #природа

распечатать


Происшествия

В Амурской области за сутки произошло семь пожаров и четыре пала
Общество

Забыли, как выглядит чистая вода: амурчанин требует проведения экологической экспертизы
Происшествия

В Приамурье пламя охватило кабину грузовика (видео)
Происшествия

Амурчане стали виновниками лесных пожаров в Шимановском лесничестве
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь