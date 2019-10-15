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15октября
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сегодня, 14:08 8

На подсветку здания Общественно-культурного центра в Благовещенске потратят 11 миллионов рублей

На подсветку здания Общественно-культурного центра в Благовещенске потратят 11 миллионов рублей

В Благовещенске начались работы по монтажу архитектурной подсветки на Общественно-культурном центре. К началу декабря работы должны быть закончены, и здание подсветят более четырехсот прожекторов.

«Будет 411 прожекторов в холодном и теплом исполнении. Здание будет подсвечено на разной высоте со всех сторон. Сочетание холодного и теплого белого цвета придает определенную красоту и строгость. Использование цветного варианта – зеленого, красного – даже не обсуждалось. Ведь речь идет об официальном учреждении, играющем важную роль в жизни города», – рассказал директор компании «Бизнес пул» Евгений Гамерман. На объекте компания ведет монтажные работы.

Сейчас рабочие монтируют кабель, кое-где для этого приходится проводить демонтаж плитки. Затем ее вновь восстановят. Прожекторы, которые подчеркнут необычность архитектуры ОКЦ, еще не пришли в Благовещенск.

«Проект нам разрабатывала фирма "Системы и сети". Они же делали подсветку Центра эстетического воспитания, – рассказала генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова. – Подрядчики делали подсветку и на краеведческом музее, и на ЦЭВе, и на здании ЗАГСа. Мы тщательно подходили к выбору компании, чтобы нам хорошо сделали и не подвели по срокам. Все должно быть готово к началу декабря».

Около 4 миллионов рублей потратят на необходимое оборудование для светодиодной подсветки. Отдельно будет оплачено выполнение работ по облицовке стен мраморными плитами. На это предусмотрено почти 3 миллиона рублей. В целом стоимость архитектурной подсветки ОКЦ обойдется в 11 миллионов. Проект подсветки ОКЦ, а также зданий гимназии № 1, Алексеевской гимназии и школы № 2 спонсирует компания ДРСК.

«Подсветка здания будет, и это здорово. Ведь особенно в зимний период времени очень темно, а сейчас здание “заиграет” – у нас все-таки очень интересный объект, привлекающий внимание. К нам ведь приезжает много гастролеров, и с китайской стороны здание видно. Здорово, что Общественно-культурный центр приобретет такой красивый облик», – высказалась Надежда Багрова.

«Само здание ОКЦ ни с чем сравнить невозможно. Оно такое нестандартное, космическое… С подсветкой будет интересно и красиво!» – добавил Евгений Гамерман.

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#культура

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Не спорю, смотрится красиво, но, неужели в городе нет других проблем, требующих безотлагательного решения и влияющих на жизнь его жителей. Конечно, на фоне 2,15 млрд. рублей, затраченных на возведение "необходимых сухих фонтанов", эта сумма смотрится смешно.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    чьи деньги потратят на не столь важное мероприятие? правда. в городе полно других проблем. более важных и нужных для простых жителей. например. придомовые территории. похожие на непроходимое болото. далеко ходить не надо. ул. Краснофлотская дом 51. сколько можно слушать обещания молодого депутата Семенова. который каждый год обещает включить этот дом в программу. обратите внимание на наш дом. управляйка говорит. что ни в их компетенции

  • ЛайКа

    ЛайКа
    56 минут назад



    Проект подсветки ОКЦ, а также зданий гимназии № 1, Алексеевской гимназии и школы № 2 спонсирует компания ДРСК



    Kadet_84, и Ветерок100, читать пробовали?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    28 минут назад

    ЛайКа Kadet_84Ветерок100



    Проект подсветки ОКЦ, а также зданий гимназии № 1, Алексеевской гимназии и школы № 2 спонсирует компания ДРСК



    Kadet_84, и Ветерок100, читать пробовали?



    ДРСК откуда деньги берёт?

  • Николай28регион

    Николай28регион
    14 минут назад

    Здание разваливается. Вся облицовка отваливается. А они на подсветку тратятся

  • Kadet_84

    Kadet_84
    13 минут назад

    ЛайКа Kadet_84Ветерок100



    Проект подсветки ОКЦ, а также зданий гимназии № 1, Алексеевской гимназии и школы № 2 спонсирует компания ДРСК



    Kadet_84, и Ветерок100, читать пробовали?



    Боюсь разочаровать Ваше остроумие, читал... Далёк от мысли, что ДРСК, выступающая спонсором данного мероприятия, по собственной инициативе, "слёзно умоляло" взять "лишние", совсем не нужные компании 11 млн. рублей и выполнить работы по подсветке здания ОКЦ. Наверняка предварительно состоялся разговор, в ходе которого, могла быть озвучена и другая животрепещущая проблема, необходимая жителям города.

  • Врангель

    Врангель
    5 минут назад

    Сергей Труш Kadet_84Ветерок100

    ЛайКа Kadet_84Ветерок100



    Проект подсветки ОКЦ, а также зданий гимназии № 1, Алексеевской гимназии и школы № 2 спонсирует компания ДРСК



    Kadet_84, и Ветерок100, читать пробовали?



    ДРСК откуда деньги берёт?



    Так они на этих подсветках потом все и отобьют и прибыль получать будут. Или оплату за свет тоже спонсируют и простят?

  • Oldlord

    Oldlord
    52 секунды назад

    Наркотик в первый раз тоже могут бесплатно дать попробовать.

    А потом с иглы уже не слезть. )

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