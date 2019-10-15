На подсветку здания Общественно-культурного центра в Благовещенске потратят 11 миллионов рублей

В Благовещенске начались работы по монтажу архитектурной подсветки на Общественно-культурном центре. К началу декабря работы должны быть закончены, и здание подсветят более четырехсот прожекторов.

«Будет 411 прожекторов в холодном и теплом исполнении. Здание будет подсвечено на разной высоте со всех сторон. Сочетание холодного и теплого белого цвета придает определенную красоту и строгость. Использование цветного варианта – зеленого, красного – даже не обсуждалось. Ведь речь идет об официальном учреждении, играющем важную роль в жизни города», – рассказал директор компании «Бизнес пул» Евгений Гамерман. На объекте компания ведет монтажные работы.

Сейчас рабочие монтируют кабель, кое-где для этого приходится проводить демонтаж плитки. Затем ее вновь восстановят. Прожекторы, которые подчеркнут необычность архитектуры ОКЦ, еще не пришли в Благовещенск.

«Проект нам разрабатывала фирма "Системы и сети". Они же делали подсветку Центра эстетического воспитания, – рассказала генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова. – Подрядчики делали подсветку и на краеведческом музее, и на ЦЭВе, и на здании ЗАГСа. Мы тщательно подходили к выбору компании, чтобы нам хорошо сделали и не подвели по срокам. Все должно быть готово к началу декабря».

Около 4 миллионов рублей потратят на необходимое оборудование для светодиодной подсветки. Отдельно будет оплачено выполнение работ по облицовке стен мраморными плитами. На это предусмотрено почти 3 миллиона рублей. В целом стоимость архитектурной подсветки ОКЦ обойдется в 11 миллионов. Проект подсветки ОКЦ, а также зданий гимназии № 1, Алексеевской гимназии и школы № 2 спонсирует компания ДРСК.

«Подсветка здания будет, и это здорово. Ведь особенно в зимний период времени очень темно, а сейчас здание “заиграет” – у нас все-таки очень интересный объект, привлекающий внимание. К нам ведь приезжает много гастролеров, и с китайской стороны здание видно. Здорово, что Общественно-культурный центр приобретет такой красивый облик», – высказалась Надежда Багрова.

«Само здание ОКЦ ни с чем сравнить невозможно. Оно такое нестандартное, космическое… С подсветкой будет интересно и красиво!» – добавил Евгений Гамерман.