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15октября
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сегодня, 14:08 0

В Приморье обрушилась часть дома из-за хлопка газа (видео)

В Приморье обрушилась часть дома из-за хлопка газа (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

В Приморском крае в посёлке Новонежино произошло частичное обрушение дома. По предварительным данным, из-за хлопка газа обрушились перекрытия между четвёртым и пятым этажами в пятиэтажном панельном доме.

Погибла женщина, ее во сне придавило одной плитой. Пожара не было. 19 человек эвакуировали, у некоторых есть незначительные травмы, сообщает РБК.

На место происшествия прибыли спасатели, медики, полицейские и представители местной администрации. По факту случившегося организована комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, полицейские, бригада медиков, психологи и представители местной администрации. Также в поселке Новонежино проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В некоторых СМИ сообщается, что причиной взрыва стал не газ, а взрыв боеприпаса.

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#происшествия

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