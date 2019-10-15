Бардачки вверх дном: в Благовещенске массово разбивают стекла авто

В Благовещенске автовладельцы жалуются на то, что неизвестный в нескольких районах города бьет стекла припаркованных машин. О массовых актах вандализма сообщает инстаграм-паблик blag_dtp со ссылкой на своих подписчиков. В комментариях люди пишут, что разбивают не только стекла, но и фары с поворотниками.

Сообщается, что в ночь с 11 на 12 октября стекла били недалеко от дома № 5 по улице Амурской. Автор поста добавил, что, по информации очевидцев, пострадало еще 3 машины в этом районе.

«У моего грузовика тоже вчера стекло разбили. Получается, машина рядышком стояла на Амурской, 9, но я успел выскочить и догнал его уже на Амурской – Партизанской», – сообщил один из пользователей в комментариях к посту. Он отметил, что передал пойманного полицейским.

Несколько других пользователей также рассказали, что с их автомобилями произошли подобные истории.

«У нас на Калинина – Пролетарской 6 машин потрогали. Из машины ничего не взяли, все бардачки верх дном... Видать, наличку искали», – пожаловался один из юзеров.

«На парковке на Кузнечной, 113 (пересечение с Октябрьской) такая же ситуация была. Четыре машины вкосячили: фару, поворотники разбили на нескольких тачках», – отметил другой.

В амурском УМВД по всем фактам произошедшего проводятся проверки.

«12 октября утром в полицию Благовещенска поступило 4 сообщения о повреждении стёкол на автомобилях. Молодого человека, который может быть причастен к одному из этих происшествий задержал гражданин, который передал его прибывшим сотрудникам полиции», – сообщили в пресс-службе амурского УМВД.