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15октября
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сегодня, 13:41 1

Благовещенец поджег машину своей бывшей и попал под суд

Благовещенец поджег машину своей бывшей и попал под суд
Фото: pixabay.com

Житель Благовещенска поджег машину бывшей сожительницы. Как он объяснил впоследствии, это произошло по внезапно возникшему умыслу. Такой порыв повлек расходы: мужчине пришлось не только возместить ущерб владелице «тойоты», но и оплатить судебный штраф.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Мужчина, находясь дома, задумал нехорошее. Он вызвал такси и отправился к дому бывшей сожительницы, где поджег ее автомобиль. Ущерб оценили в 15 000 рублей – такой размер является значительным для владелицы машины. Позже поджигатель компенсировал расходы на ремонт авто. К тому же ранее он не был судим, и совершенное им преступление относится к категории средней тяжести. Следователь, занимавшийся делом в отношении вредителя, обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела.

Благовещенский городской суд принял решение прекратить уголовное дело и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Не позднее трех месяцев со дня вступления постановления в законную силу горожанин должен заплатить 10 000 рублей. Если штраф не оплатить вовремя, мужчину привлекут к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#суды

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Что то слишком мягкое наказание за такие пакости.

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