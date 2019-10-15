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15октября
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сегодня, 13:21 8

В Благовещенске объявлен аукцион на содержание и учет бездомных животных

В Благовещенске объявлен аукцион на содержание и учет бездомных животных
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске 21 октября планируется провести аукцион на оказание услуг по содержанию и учету безнадзорных животных. Подрядчика выбирает ГСТК. Максимальная сумма контракта 1,2 миллиона рублей. Это внебюджетные средства.

На эту сумму собак будут содержать с момента заключения контракта до 31 марта 2020 года. Сколько именно животных будет на попечении у подрядчика в документации не указано. «Количество безнадзорных животных, подлежащих содержанию и учету на территории муниципального образования города Благовещенска невозможно определить, указывается цена единицы услуги и максимальное значение цены контракта», – говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупки.

После заключения контракта, исполнитель должен сообщить заказчику адрес приюта, фиксировать даты поступления животных, породу, окрас, вес и приблизительный возраст. Данные о собаках должны записываться в специальный журнал учета.

Услуги по вакцинации от бешенства, дегельминтизации, клиническому осмотру и чипированию четвероногих, осуществляются сторонней организацией. Отловленное животное содержится в приюте в течение 182,5 дня с момента заявления о его отлове. Если хозяева со временем не находятся, собаки становятся собственностью муниципалитета.

Как сообщало Амур.инфо, в мае 2019 года аукцион на содержание 46 бездомных собак выиграли зоозащитники – фонд «Горячие сердца». Согласно контракту, собак должны содержать до 27 декабря 2019 года. На эти цели было выделено 809 тысяч рублей. Кроме этого, в мае 2019 года ГСТК заключило договор на отлов собак с представителем общественной организации «Остров спасения».

Благовещенцы, которым мешают бездомные собаки, должны обращаться в управление ЖКХ города Благовещенска.

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#городская власть #животные #ЖКХ

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    А смысл от того что 50 собак на казенных харчах поживут? При том что обычно отлавливают самых безобидных и не агрессивных. Чтобы галочку поставить - ведется мониторинг, отлов и содержание бездомных животных?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Не собственность, а утиль!

  • Oldlord

    Oldlord
    59 минут назад



    ~~Если хозяева со временем не находятся, собаки становятся собственностью муниципалитета.



    И что будет муник со своей собственностью?

    Деньги на дальнейшее содержание заложили?



    Как сообщало Амур.инфо, в мае 2019 года аукцион на содержание 46 бездомных собак выиграли зоозащитники – фонд «Горячие сердца». Согласно контракту, собак должны содержать до 27 декабря 2019 года.



    А дальше их куда?

  • DimonS

    DimonS
    56 минут назад

    Кафе корейской кухни могут участвовать в конкурсе?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    56 минут назад

    Oldlord

    А дальше их куда?



    Давайте подумаем об этом завтра...



    собаки становятся собственностью муниципалитета

  • Oldlord

    Oldlord
    54 минуты назад

    ЛайКа

    Oldlord

    А дальше их куда?



    Давайте подумаем об этом завтра...



    собаки становятся собственностью муниципалитета





    28 декабря? )





    ~~собак должны содержать до 27 декабря



  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    40 минут назад

    Вот радости то сколько у собаколюдей из приюта "Собачьи сердца".

    Вообще диву даюсь нашим дефективным менеджерам от власти и депутатам- как бездарно можно профукивать бюджетные деньги. Собачники заботяттся не о регулировании своих любимых собаченек , а о их эффективном размножении. Ну ведь видно же это невооруженным взглядом , что так оно и будет....

  • Мира

    Мира
    10 минут назад

    Все не нравится. А выиграет конкурс какой-нибудь живодер. Выходя не вижу.

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