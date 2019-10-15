В Благовещенске объявлен аукцион на содержание и учет бездомных животных

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В Благовещенске 21 октября планируется провести аукцион на оказание услуг по содержанию и учету безнадзорных животных. Подрядчика выбирает ГСТК. Максимальная сумма контракта 1,2 миллиона рублей. Это внебюджетные средства.

На эту сумму собак будут содержать с момента заключения контракта до 31 марта 2020 года. Сколько именно животных будет на попечении у подрядчика в документации не указано. «Количество безнадзорных животных, подлежащих содержанию и учету на территории муниципального образования города Благовещенска невозможно определить, указывается цена единицы услуги и максимальное значение цены контракта», – говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупки.

После заключения контракта, исполнитель должен сообщить заказчику адрес приюта, фиксировать даты поступления животных, породу, окрас, вес и приблизительный возраст. Данные о собаках должны записываться в специальный журнал учета.

Услуги по вакцинации от бешенства, дегельминтизации, клиническому осмотру и чипированию четвероногих, осуществляются сторонней организацией. Отловленное животное содержится в приюте в течение 182,5 дня с момента заявления о его отлове. Если хозяева со временем не находятся, собаки становятся собственностью муниципалитета.

Как сообщало Амур.инфо, в мае 2019 года аукцион на содержание 46 бездомных собак выиграли зоозащитники – фонд «Горячие сердца». Согласно контракту, собак должны содержать до 27 декабря 2019 года. На эти цели было выделено 809 тысяч рублей. Кроме этого, в мае 2019 года ГСТК заключило договор на отлов собак с представителем общественной организации «Остров спасения».

Благовещенцы, которым мешают бездомные собаки, должны обращаться в управление ЖКХ города Благовещенска.