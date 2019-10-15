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15октября
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сегодня, 12:47 1

Благовещенские школьники смогут бесплатно обучаться в Доме научной коллаборации

Благовещенские школьники смогут бесплатно обучаться в Доме научной коллаборации

В декабре в областном центре официально начнет свою работу Дом научной коллаборации имени М.Т. Луценко. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала руководитель учреждения Виктория Еремина. Тем временем, обучение уже началось. Первые ученики приступили к работе в октябре.

Дом научной коллаборации открыт для учеников с 5 до 18 лет. Детей будет бесплатно обучать по четырем программам: Урок технологии, Урок биологии, Малая академия, Детский университет.

Кроме этого, учреждение будет заключать договоры с благовещенскими школами с тем, чтобы ученики 5-8 классов раз в неделю приходили на урок технологии. Причем, технология будет представлять собой не привычный многим урок труда. «Пятый класс – это промышленный дизайн, шестой класс – это виртуальная дополненная реальность, седьмой класс – это гео-информационные технологии (все, что связано с коптерами и дистанционным зонированием земли) и восьмой класс – это программирование на Python», – поясняет Виктория Еремина.

Чему еще будут обучать в Доме научной коллаборации и как можно записать ребенка, об этом вы узнаете, посмотрев программу.

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#дети #образование #Простые вопросы #школа

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