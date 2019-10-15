Хабаровский край обошел Амурскую область на турнире по вольной борьбе в Благовещенске

В Благовещенске прошел всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Алексея Ковалева. За победу боролись спортсмены из Амурской области, Хабаровского края, Приморья, Сахалина, Бурятии и других регионов. В итоговом зачете хабаровчане обошли хозяев турнира, амурчан.

В активе Хабаровского края – 3 золотые медали, 1 серебряная и 5 бронзовых, что обеспечило этому региону первое место в итоговой таблице. У Амурской области – второе место: 2 золота, 4 серебра и 4 бронзы. На третьем месте оказался Забайкальский край – 2 золота и 1 серебро.

Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, победителями среди амурчан стали Руслан Тетеревятников (весовая категория 97 килограммов) и Магомед Расулов (весовая категория 92 килограмма).

Фото: minsportamur.ru