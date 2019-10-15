Теплый день без снега и дождя: прогноз погоды в Приамурье на 16 октября

В Амурской области 16 октября ночью ожидается переменная облачность, местами по северо-востоку слабый снег. Днем будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер в ночные часы будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем – 6-11 метров.

Температура в регионе ночью составит минус 3…8, местами будет минус 10…15. Днем термометры покажут плюс 7…12, местами по северу будет от нуля до плюс 5 градусов.

В Благовещенске 16 октября будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1…3, днем столбики термометров остановятся на отметках плюс 10…12, сообщает Амурский гидрометцентр.