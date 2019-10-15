Белогорский путепровод суд оставил в собственности города

В шестом арбитражном апелляционном суде рассмотрели жалобу администрации Белогорска на решение Арбитражного суда Амурской области, который вынес решение не в пользу муниципалитета. В апреле власти Белогорска подали туда иск о передаче путепровода, расположенного над Транссибом и являющегося частью железнодорожной инфраструктуры, в федеральную собственность.

В конце июля суд в удовлетворении иска отказал, и власти обратились в апелляционную инстанцию. «Арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, а решение амурского суда без изменения, – рассказал юрист правового управления администрации Евгений Жуков. – Рассмотрение иска состоялось без представителя ОАО “РЖД”. Решение было принято очень быстро. Администрация по-прежнему настаивает на том, что согласия на принятие данного искусственного сооружения в муниципальную собственность администрация Белогорска не давала, акт приемки-передачи отсутствует. При этом ОАО “РЖД” размещает высоковольтную контактную сеть на спорном путепроводе, что свидетельствует об использовании данной организацией путепровода при осуществлении своей хозяйственной деятельности».

Один из основных доводов судов – спорное сооружение не относится к объектам имущества, подлежащим передаче в федеральную собственность согласно действующему законодательству. Являясь частью автомобильной дороги, он не внесен в перечень дорог федерального значения.

Администрация Белогорска продолжит отстаивать интересы муниципального образования в судебных заседаниях. «Несмотря на принятые решения и вступление их в законную силу, администрация продолжит отстаивать интересы муниципалитета с требованием передать объект над Транссибом в федеральную собственность. Мы убеждены, что за сооружения, которые обеспечивают работу железной дороги и находятся на земельном участке РЖД, должны отвечать либо РЖД, либо государство», – цитирует главу Белогорска Станислава Мелюкова пресс-служба администрации.