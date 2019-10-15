Новый авиатерминал в Хабаровске принял первые официальные рейсы

Торжественную встречу должен был обеспечить Дальневосточный симфонический оркестр, но самолёт из столицы с попутным ветром прибыл в Хабаровск на полчаса раньше расчётного времени, что внесло в работу аэровокзала некоторые коррективы.

«Нас предупредили о раннем прилёте "Нордвинда", мы готовы к приёму, никакого волнения нет, это наша обычная работа», – отметил генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровска» Юрий Кондратчик.

Прибывшие из Москвы пассажиры отметили изменения в аэропорту Хабаровска, но не все сразу поняли, что их принял новый терминал. Как отметили люди, первое впечатление, что в здании, пока они отсутствовали, сделали масштабный ремонт и раздвинули стены.

«Я не так часто летаю, но мне показалось, что в этот раз после посадки намного быстрее попал в здание и получил багаж», – сказал один из пассажиров московского рейса.

Впоследствии процедура будет проходить ещё быстрее: телескопический трап к лайнеру «Нордвинда» подавали около 15 минут, сотрудники терминала ещё не совсем освоились с новым оборудованием.

«Пассажиры сразу из самолёта через телескопический трап попали в аэровокзал, не надо было ездить на автобусах, это у нас первый такой опыт, – подчеркнул Юрий Кондратчик. – Быстро доставили и выдали багаж, пассажиры все довольны уровнем сервиса».

Телетрап в работе аэропорта – выгоднее и быстрее, чем перевозка людей по перрону и взлётной полосе в автобусах. По словам пилота рейса «Нордвинд», устройство экономит около получаса, что делает более комфортными полёты пассажиров и даёт экипажам дополнительное время на отдых.

По словам руководителя аэровокзала, терминал рассчитан на обслуживание 3 миллионов пассажиров в год, и это сделано с прицелом на перспективу. Сейчас аэровокзал за 12 месяцев принимает и отправляет около 1,8 миллиона пассажиров внутренних рейсов.

«В осенне-зимнем расписании мы начинаем реализацию программы развития региональных перевозок совместно с нашим партнёром из группы компаний "Северный ветер", – продолжил директор АО "Международный аэропорт Хабаровска". – Для нас главное не столько открытие новых направлений, все направления известны. Главное, чтобы у наших пассажиров была возможность выбора наиболее удобных рейсов по времени, чтобы они могли стыковаться на рейсы в другие регионы страны, именно в этом заключается функция узлового аэропорта, её мы собираемся применить на базе аэропорта Хабаровска.

Глава хабаровского представительства японской «Соджит Корпорейшн» (компания-совладелец аэропорта) Сатору Ямадзаки также высоко оценил готовность нового терминала и отметил его неплохие перспективы.

«Я очень доволен тем, что здесь получилось, и был рад увидеть первый самолёт, который прибыл в аэропорт и из него вышли пассажиры, – заявил Сатору Ямадзаки. – Наша цель в том, чтобы привлечь как можно больше пассажиров в этот аэропорт, для чего мы будем сотрудничать с японскими авиакомпаниями и из других стран. Аэропорт мне очень понравился, он компактный, но очень содержательный. Я очень долго живу в Хабаровске, и мне приятно, что в качестве эмблемы было выбрано солнце. Здесь много ясных дней, и, когда светит солнце, этот аэропорт выглядит очень красиво».