Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7 %

Как следует из опубликованных данных, объем экспорта из Китая в Россию за данный период вырос на 1,3 % и составил около 35,64 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 5,6 % – до 44,49 миллиарда долларов.

Только за сентябрь объем торговли двух стран составил 9,47 миллиарда долларов.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2 % в годовом исчислении и достиг 69,52 миллиарда долларов. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8 %, до 84,07 миллиарда, в 2018 году – на 27,1 %, превысив 107 миллиардов долларов.