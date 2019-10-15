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15октября
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сегодня, 12:01 0

Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7 %

Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7 %
Фото: pixabay.com

Товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь включительно увеличился в годовом исчислении на 3,7 %, до 80,13 миллиарда долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР, пишет ТАСС.

Как следует из опубликованных данных, объем экспорта из Китая в Россию за данный период вырос на 1,3 % и составил около 35,64 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 5,6 % – до 44,49 миллиарда долларов.

Только за сентябрь объем торговли двух стран составил 9,47 миллиарда долларов.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2 % в годовом исчислении и достиг 69,52 миллиарда долларов. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8 %, до 84,07 миллиарда, в 2018 году – на 27,1 %, превысив 107 миллиардов долларов.

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#Китай #торговля #экономика

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