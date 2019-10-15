В Свободном прокуратура вступилась за горожан, оставшихся без водоснабжения

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В Свободном по требованию прокурора было возобновлено водоснабжение жителей 12 многоквартирных домов. При этом ресурсоснабжающую организацию привлекли к административной ответственности.

Свободненская городская прокуратура в ходе проверки выявила нарушения законодательства и прав граждан. Было установлено, что в результате порыва водопровода в мае 2019 года жителям верхних этажей 12 многоквартирных домов не предоставлялись услуги водоснабжения.

По данному факту прокурор возбудил административное дело в отношении ресурсоснабжающей организации ООО «АКВА ДВ». Государственная жилищная инспекция области вынесла постановление о привлечении «АКВА ДВ» к административной ответственности в виде штрафа – 10 тысяч рублей. Также прокурор внес представление руководителю организации. Оно было рассмотрено и удовлетворено, приняты меры по устранению нарушений.

Кроме того, городской прокурор обратился в суд с требованием обязать ресурсоснабжающую организацию и администрацию Свободного отремонтировать аварийный участок водопровода. Решением суда требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в настоящее время судебное решение исполнено. Заменен участок трубопровода около 600 метров. Услуги водоснабжения предоставляются гражданам в полном объеме.