Тест: угадай разлучницу
То и дело в интернете появляются новости и слухи о знаменитых семейных парах, в которые «влезли» дамы со стороны. Вернее, глава семейства был не против. Как результат, одна ячейка общества развалилась и появилась новая. Предлагаем вам пройти тест и угадать, кто из девушек разрушил ту или иную пару. Сможете?
Начнем с легкого! Кто разбил эту пару, думаем, знают многие.
Конечно же, это Гага! Именно ее инстаграм-аккаунт этим летом атаковали россияне в отместку за разрушенную пару Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Продолжаем не менее легким вопросом: кто увел у Бузовой мужа?
Если бы не Анастасия Костенко, возможно, Ольга и не запела бы! Хотя... Может, это и к лучшему?
Усложняем. Джонни Депп и Ванесса Паради считались одной из красивых и крепких пар Голливуда, пока ее не разбила другая девушка. Кто же она?
Эмбер Херд увела Деппа из семьи. Но новая семейная жизнь не заладилась и по итогу новоиспеченная ячейка семьи тоже развалилась.
Интересно, многие ли знали, что Харламова тоже когда-то увели из семьи?
Кто бы мог подумать, что разлучницей окажется скромница-интерн Кристина Асмус.
А здесь вообще несложно догадаться!
Сформировавшуюся новую пару успели полюбить многие. Жаль, что Анджелина с Брэдом в итоге разошлись...
После 25 лет брака Бондарчук все же ушел от своей жены... к кому?
Разлучница – Паулина Андреева. Недавно они с Федором сыграли свадьбу.
А здесь уже сложнее. Кто увел актера Максима Матвеева из семьи?
Это Елизавета Боярская. Та самая дочь Михаила Боярского!
А это Константин Меладзе. Не перепутайте его с Валерием.
Красотка Вера Брежнева стала разлучницей. Как результат: она счастлива с Константином в браке. Во всяком случае надеемся, что счастлива.
Усложним? Кто же увел Райана Рейндольса у Скарлетт?
Разбила эту звездную пару Сандра Буллок!
Сначала Сандра увела Райана, а потом прилетел ей бумеранг... От кого?
Увела у Сандры Буллок партнера не менее очаровательная Блейк Лавли. К слову, она подарила Райану троих детей.
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