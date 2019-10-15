Тест: угадай разлучницу

То и дело в интернете появляются новости и слухи о знаменитых семейных парах, в которые «влезли» дамы со стороны. Вернее, глава семейства был не против. Как результат, одна ячейка общества развалилась и появилась новая. Предлагаем вам пройти тест и угадать, кто из девушек разрушил ту или иную пару. Сможете?

Начнем с легкого! Кто разбил эту пару, думаем, знают многие.





Зои Салдана

Дженнифер Энистон

Леди Гага

Конечно же, это Гага! Именно ее инстаграм-аккаунт этим летом атаковали россияне в отместку за разрушенную пару Ирины Шейк и Брэдли Купера.



Продолжаем не менее легким вопросом: кто увел у Бузовой мужа?





Анастасия Костенко

Ксения Бородина

Ксения Собчак

Если бы не Анастасия Костенко, возможно, Ольга и не запела бы! Хотя... Может, это и к лучшему?



Усложняем. Джонни Депп и Ванесса Паради считались одной из красивых и крепких пар Голливуда, пока ее не разбила другая девушка. Кто же она?





Эмбер Херд

Линдси Лохан

Дженнифер Энистон

Эмбер Херд увела Деппа из семьи. Но новая семейная жизнь не заладилась и по итогу новоиспеченная ячейка семьи тоже развалилась.



Интересно, многие ли знали, что Харламова тоже когда-то увели из семьи?





Александра Бортич

Юлия Барановская

Кристина Асмус

Кто бы мог подумать, что разлучницей окажется скромница-интерн Кристина Асмус.



А здесь вообще несложно догадаться!





Сандра Буллок

Анджелина Джоли

Ванесса Паради

Сформировавшуюся новую пару успели полюбить многие. Жаль, что Анджелина с Брэдом в итоге разошлись...



После 25 лет брака Бондарчук все же ушел от своей жены... к кому?







Паулина Андреева

Александра Бортич

Ольга Серябкина

Разлучница – Паулина Андреева. Недавно они с Федором сыграли свадьбу.



А здесь уже сложнее. Кто увел актера Максима Матвеева из семьи?







Светлана Ходченкова

Ксения Собчак

Елизавета Боярская

Это Елизавета Боярская. Та самая дочь Михаила Боярского!



А это Константин Меладзе. Не перепутайте его с Валерием.





Вера Брежнева

Альбина Джанабаева

Эрика Герцег

Красотка Вера Брежнева стала разлучницей. Как результат: она счастлива с Константином в браке. Во всяком случае надеемся, что счастлива.



Усложним? Кто же увел Райана Рейндольса у Скарлетт?





Блейк Лавли

Сандра Буллок

Риз Уизерспун

Разбила эту звездную пару Сандра Буллок!



Сначала Сандра увела Райана, а потом прилетел ей бумеранг... От кого?





Линдси Лохан

Шарлиз Терон

Блейк Лавли

Увела у Сандры Буллок партнера не менее очаровательная Блейк Лавли. К слову, она подарила Райану троих детей.



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