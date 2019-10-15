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Тест: угадай разлучницу

Тест: угадай разлучницу

То и дело в интернете появляются новости и слухи о знаменитых семейных парах, в которые «влезли» дамы со стороны. Вернее, глава семейства был не против. Как результат, одна ячейка общества развалилась и появилась новая. Предлагаем вам пройти тест и угадать, кто из девушек разрушил ту или иную пару. Сможете?

Начнем с легкого! Кто разбил эту пару, думаем, знают многие.

Зои Салдана

Дженнифер Энистон

Леди Гага

Продолжаем не менее легким вопросом: кто увел у Бузовой мужа?

Анастасия Костенко

Ксения Бородина

Ксения Собчак

Усложняем. Джонни Депп и Ванесса Паради считались одной из красивых и крепких пар Голливуда, пока ее не разбила другая девушка. Кто же она?

Эмбер Херд

Линдси Лохан

Дженнифер Энистон

Интересно, многие ли знали, что Харламова тоже когда-то увели из семьи?

Александра Бортич

Юлия Барановская

Кристина Асмус

А здесь вообще несложно догадаться!

Сандра Буллок

Анджелина Джоли

Ванесса Паради

После 25 лет брака Бондарчук все же ушел от своей жены... к кому?


Паулина Андреева

Александра Бортич

Ольга Серябкина

А здесь уже сложнее. Кто увел актера Максима Матвеева из семьи?


Светлана Ходченкова

Ксения Собчак

Елизавета Боярская

А это Константин Меладзе. Не перепутайте его с Валерием.

Вера Брежнева

Альбина Джанабаева

Эрика Герцег

Усложним? Кто же увел Райана Рейндольса у Скарлетт? 

Блейк Лавли

Сандра Буллок

Риз Уизерспун

Сначала Сандра увела Райана, а потом прилетел ей бумеранг... От кого?

Линдси Лохан

Шарлиз Терон

Блейк Лавли

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