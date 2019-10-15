В Благовещенске суд признал незаконным сайт по продаже документов

Амурчанин нашел в интернете сайт, на котором предлагали купить паспорта и другие документы. Гражданин сообщил об этом в прокуратуру. По иску прокурора Благовещенска информация о продаже паспортов и иных документов в судебном порядке была признана запрещенной.

Как сообщает прокуратура Амурской области, по результатам проведения проверки по обращению гражданина сотрудниками прокуратуры Благовещенска был выявлен сайт, где была размещена информация о продаже неопределенному кругу лиц паспорта гражданина Российской Федерации, заграничного паспорта и иных документов, а также указана цена на изготавливаемые документы и сроки их изготовления. Это противозаконно и влечет уголовную или административную ответственность.

«Сведения, размещенные на указанном сайте, вводили в заблуждение неопределенный круг лиц относительно возможности и допустимости приобретения и использования официальных документов, в том числе паспорта гражданина Российской Федерации, заграничного паспорта и иных официальных документов без прохождения соответствующих процедур, побуждают неопределенный круг лиц к совершению преступлений и способствуют их совершению», – отмечает надзорное ведомство.

Воспользоваться услугами могли иностранцы, чтобы остаться в России в обход установленных законодательством административных процедур. А это нарушает основные принципы государственной политики в сфере противодействия незаконной миграции и, как следствие, создает угрозу национальной и общественной безопасности. Не говоря уже о том, что подделка документов, приобретение и сбыт фальшивок являются уголовно наказуемыми преступлениями.

Прокурор Благовещенска, действуя в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением Благовещенского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.