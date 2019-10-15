14 амурских организаций выиграли президентские гранты

Фонд президентских грантов поддержал 14 проектов, созданных в Амурской области. Их авторы получат средства на воплощение идей – от 480 980 до 3 377 644 рублей. Они касаются различных сфер общественной жизни – это сохранение исторической памяти, развитие туризма, поддержка инвалидов, работа с бездомными животными.

480 980 рублей получит Тамбовская районная общественная организация «Ассоциация добровольных активистов и наставников» на воплощение в жизнь проекта «Дорогами истории». Он направлен на сохранение памяти у жителей района об эпохе Великой Отечественной войны и расширение исторических, краеведческих, географических их знаний. Организаторы проведут районную историко-краеведческую конференцию для школьников, конкурсы поделок, рассказов, презентаций.

Амурская областная спортивная общественная организация «Федерация рукопашного боя» получит 489 360 рублей на проект «Подготовлен к самообороне – готов к труду и обороне!» Он предполагает подготовку амурчан к выполнению норматива испытания комплекса ГТО «Самозащита без оружия».

Проект «Верхом к здоровой жизни», представленный конноспортивным клубом «Аллюр», направлен на работу с онкобольными детьми и взрослыми, а также с их семьями. «Организация семейного отдыха на территории конного клуба "Аллюр" – это возможность расслабиться и забыть о трудностях, пообщаться и беззаботно повеселиться со своими детьми, сделать жизнь своей семьи интересней и позитивней. Детям с онкозаболеваниями, которые длительное время проводят в больничных стенах, занятия иппотерапией дадут положительный заряд эмоций и множество ярких впечатлений от общения с животными», – говорится в описании проекта. На его воплощение Фонд президентских грантов выделяет 496 890 рублей.

Амурская молодежная общественная организация «Амурский Клуб веселых и находчивых "Лига "Союз"» получит 498 130 рублей на создание школы КВН для воспитанников Юхтинской спецшколы. Планируется, что ребята выступят в мероприятиях КВН Амурской области.

Амурская общественная организация родителей, имеющих детей с нарушением слуха «Звездочки Надежды» выиграла 499 330 рублей на проект «Звездочки Надежды». Средства пойдут на реабилитацию детей по методу Монтессори, дополнительное образование педагога-психолога, разработку плана психолого-педагогической реабилитации.

Ассоциация средних медицинских работников Амурской области получит 500 000 рублей на воплощение в жизнь проекта «Площадка здоровья "Амурский клуб ЗОЖ"». Он предполагает работу, направленную на формирование ценностного отношения амурчан к собственному здоровью. Для этого организуют работу клубов, проведение лекций и тренингов, а также фестиваля здоровых идей.

В Селемджинском районе ассоциация коренных и малочисленных народов Севера собирается провести межрегиональный молодежный пятидневный форум «Тайга». Его участники погрузятся в естественную среду обитания предков, освоят народные ремесла, изучат основы оленеводства, национальные игры и виды спорта. На это Фонд предоставил 690 867 рублей.

Некоммерческое партнерство «Туристы Амура» разработало проект «Маршруты Приамурья» и получило грант в размере 1 492 783 рубля. На эти средства в регионе будет развиваться детский и молодежный внутренний туризм, разрабатываться новые маршруты, проводиться походы.

Проект «Смотрим в будущее с уверенностью», представленный Амурской общественной организацией поддержки лиц с ограниченными возможностями и их семей «Мир без границ», получит 1 587 110 рублей. Эти средства пойдут на обучение детей, имеющих интеллектуальные нарушения, помощь их родителям, обучение специалистов, помогающих особым детям.

Благовещенская общественная организация любителей животных «Велес» планирует создать систему социальной ветеринарной помощи. На воплощение идеи организация получит 1 781 300 рублей. На эти средства будут проводить лечение и стерилизацию бездомных животных, а также устройство их в семьи. При этом задача – не просто пристроить животное, но и оказывать помощь его новым хозяевам по различным вопросам, касающимся социализации и здоровья питомцев.

Проект «Территория самореализации – мобильный ресурсный центр развития сельских территорий Амурской области», представленный общественной организацией «Амурский областной союз женщин» получит 2 127 911 рублей. На эти средства предполагается провести заседание «Село – территория самореализации», организовать и провести основные мероприятия по обучению представителей НКО, активных граждан, сельских женщин, женских объединений в сельских поселениях муниципальных районов Амурской области.

Амурская общественная организация «Клуб любителей бега "Бег к мечте"» выиграла 2 824 780 рублей. Цель проекта «Движение к мечте» – вовлечь в занятия физкультурой и спором как можно больше амурчан, сделать спорт доступнее, популяризовать здоровый образ жизни, провести серию спортивных беговых мероприятий в течение года.

Амурский общественный благотворительный фонд защиты семьи, материнства и детства «Мама» выиграло грант в размере 2 979 330 рублей. Эти средства планируется использовать в рамках проекта «Путь к успеху» для продолжения комплексной реабилитации 36 детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, имеющих заболевание опорно-двигательного аппарата.

Самый большой грант выиграла молодежная организация «Пульс». Она получает 3 377 644 рублей на проект «Фандрайзинг для успешного развития», направленный на повышение финансово-экономической устойчивости амурских некоммерческих организаций. Проект направлен на повышение профессионализма руководителей, специалистов и волонтеров НКО и на создание условий для развития взаимоотношений представителей НКО и бизнеса.