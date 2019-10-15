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15октября
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сегодня, 11:31 0

Более 200 килограммов некачественной продукции выявили в Приамурье

Более 200 килограммов некачественной продукции выявили в Приамурье
Фото: pixabay.com

В сентябре и первой декаде октября специалисты Россельхознадзора, в рамках взаимодействия с прокуратурой, провели ряд проверок в Амурской области. Результатом стало выявление более 200 килограммов мясной продукции, не соответствующей качеству и безопасности.

В торговых точках Тынды, Сковородина, Ерофей Павловича, Новобурейского, Екатеринославки были установлены факты хранения и реализации 75,37 килограмма мясной продукции, не имеющей маркировки с информацией об условиях хранения, сроке годности. Также выявили факты хранения и реализации 44,271 килограмма продукции с истекшим сроком годности. На территории Благовещенска была выявлена мясная продукция в количестве 110 килограммов без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность.

Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области, вся продукция была снята с реализации, передана на ответственное хранение.

Отмечается также, что специалисты не выявили санкционной продукции.

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#торговля

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