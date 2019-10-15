Президент поручил подготовить программу развития Дальнего Востока

Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября подготовить указ о национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Программа заложены такие цели, как привлечение молодежи в регион, формирование центров глобальной компетенции и высоких технологий, сбережение уникальных экосистем и другие.

Как отмечается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, в проекте указа особое внимание необходимо уделить ключевым целям и задачам развития ДФО с учетом «обеспечения темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по РФ, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского».

Указ и программа также должны предусматривать остановку миграционного оттока населения с Дальнего Востока, пишет «Интерфакс».

До 1 февраля 2020 года Путин поручил правительству подготовить предложения по обеспечению домохозяйств и организаций на Дальнем Востоке широкополосным доступом к интернету, включая труднодоступные районы.

«Представить предложения по обеспечению до 2024 года широкополосным доступом к сети интернет домохозяйств и социально значимых организаций на территории Дальневосточного федерального округа, включая малочисленные и труднодоступные населенные пункты», – говорится в перечне поручений.