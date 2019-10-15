Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:24 7

Президент поручил подготовить программу развития Дальнего Востока

Президент поручил подготовить программу развития Дальнего Востока
Фото: babr24.com

Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября подготовить указ о национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Программа заложены такие цели, как привлечение молодежи в регион, формирование центров глобальной компетенции и высоких технологий, сбережение уникальных экосистем и другие.

Как отмечается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, в проекте указа особое внимание необходимо уделить ключевым целям и задачам развития ДФО с учетом «обеспечения темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по РФ, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского».

Указ и программа также должны предусматривать остановку миграционного оттока населения с Дальнего Востока, пишет «Интерфакс».

До 1 февраля 2020 года Путин поручил правительству подготовить предложения по обеспечению домохозяйств и организаций на Дальнем Востоке широкополосным доступом к интернету, включая труднодоступные районы.

«Представить предложения по обеспечению до 2024 года широкополосным доступом к сети интернет домохозяйств и социально значимых организаций на территории Дальневосточного федерального округа, включая малочисленные и труднодоступные населенные пункты», – говорится в перечне поручений.

Просмотров всего: 359

#Дальний Восток #экономика

распечатать


Спорт

Хабаровский край обошел Амурскую область на турнире по вольной борьбе в Благовещенске
Экономика

Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7 %
Экономика 1

Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок
Экономика 2

Амурская область оказалась среди аутсайдеров рейтинга по вводу жилья в России
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Ox

    Ox
    1 час назад

    В очередной раз

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Уже не смешно даже, каждый год одно и тоже, с таким планированием и развитием скоро совсем загнемся.

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    1 час назад

    Шо, опять?!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Россия - стран стратегий!

    Сколько не пиши, никто их выполнять не собирается.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

  • anschutka

    anschutka
    53 минуты назад

    Цифровой криминалист

    Шо, опять?!



    С языка снял :)

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь