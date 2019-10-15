Жители Шимановска выбрасывают в канализацию памперсы, прокладки и полотенца

В мэрии Шимановска обсудили ситуацию, которая сложилась в населенном пункте из-за безответственности горожан. Шимановцы массово сбрасывают в городскую канализацию все подряд, что негативно влияет на ее работу.

Мероприятие прошло под председательством главы администрации, с участием старших домов, представителей управляющих компаний, депутатов городского Совета. С основным докладом выступил директор МУП «Родник» Сергей Трофименко.

«Если раньше аварийная бригада выезжала один раз в день на устранение поломки, в остальное время занималась текущим ремонтом, то сегодня мы разрываемся. Практически все люди включены в работу. В канализацию наши граждане сбрасывают все – продукты питания, предметы быта и гигиены, мусор. Настоящим бичом стали влажные салфетки и нетканые одноразовые полотенца, а также предметы женской и детской гигиены, которые стали популярны сегодня. Граждане должны понимать, что эти предметы не растворяются в воде, но прекрасно комкуются и разбухают, собирая весь жир, находящийся в канализационных трубах. Достигая определенного размера, они останавливают работу канализации. Особенно остро ситуация стоит с домами в Полку и ЛДК. За два года нам пришлось поменять в районе Лесотехнической три канализационных насоса. Стоимость одного насоса – порядка ста тысяч рублей. Но при правильной эксплуатации гарантийный срок работы этого насоса – 15 лет», – цитирует Сергея Трофименко пресс-служба администрации Шимановска.

Мэр города обратился к собравшимся с просьбой провести работу с жителями.

«Я прошу вас организовать встречи, поговорить с жителями домов, объяснить им ситуацию. Если встанет канализация в зимний период и мы остановим воду – это будет иметь печальные последствия. Мы будем вынуждены тратить деньги на установку специальных улавливающих устройств, чтобы определить, откуда идет засор, и наказывать виновных», – сказал Павел Березовский.

Власти напоминают, что в унитаз нельзя выбрасывать мусор, продукты питания, средства личной гигиены, влажные салфетки и одноразовые полотенца, наполнители для туалетов домашних животных.