Забыли, как выглядит чистая вода: амурчанин требует проведения экологической экспертизы

Фото: Евгений Рогалев

По мнению амурчанина, в Селемджинском районе практически не осталось нетронутых рек. После работ по золотодобыче остаются «нерекультивированные отвалы без плодородного слоя земли, так необходимого для восстановления зеленого покрова, который бы в дальнейшем накапливал в себе влагу».

«Селемджа, по моим последним 10-летним наблюдениям, катастрофически обмелела! А если сравнивать еще дальше, то в конце 50-х годов по Селемдже ходили пароходы, сейчас же временами нельзя пройти на обычной моторной лодке.

В дождливые же периоды река Селемджа стала все чаще выходить из берегов, с каждым годом все дальше и дальше заходя в пойму рек, затопляя дороги и населенные пункты (Февральск, Норск и т.д.). Это связано с замыванием русла Селемджи переработанной породой, оставшейся после золотодобычи и от обрушенных берегов. Дно реки засыпается, тем самым вытесняя воду выше», – сообщает Евгений Рогалев.

Согласно личным наблюдениям биолога, численность рыбы в Селемджинском районе снизилась до критического уровня.

«Уже пора заносить в Красную книгу Селемджинского района харюзу, ленков, тайменей – ценнейшие породы рыб по своим вкусовым и трофейным качествам. Жители Селемджинского района уже забыли, как выглядит чистая без примесей вода. Давно не пьют воду из рек и не купаются в них, опасаясь за свое здоровье», – пишет местный житель.

В своем инстаграм-аккаунте амурчанин регулярно публикует фотографии и видео мутной воды в реках района. Иногда для сравнения Евгений публикует фотографии чистой воды в нетронутых реках.

Евгений Рогалев считает, что в Селемджинском районе необходимо провести экологическую экспертизу по выявлению всех мест, где не проведена рекультивация, нарушены русла рек, и обозначить их на экологической карте Селемджинского района. Также он предлагает провести рекультивацию всех выявленных нерекультивируемых участков, восстановить русла рек, разровнять отвалы и нанести плодородный слой земли. Предложения амурчанина касаются также работы природоохранных надзорных ведомств и штрафных санкций.

«Штрафы за нарушения технологий добычи золота должны поступать в местный районный бюджет, на отдельный счет, откуда средства можно будет направлять только на восстановление природы Селемджинского района», – считает биолог-охотовед.

Евгений Рогалев записал видеообращение, в котором сообщил, что будет копить видеоматериал, подтверждающий факты загрязнения рек, а затем направит их в надзорные органы.

«В данный момент я нахожусь в селе Стойба на речке Нижняя Стойба: в таком она состоянии сейчас. Абсолютно грязная, дна не видно. Выше по течению находятся золотодобывающие организации. По данным Росприроднадзора, это Коболдо и Маломыр. Кто из них мутит, не знаю. Но данный факт я фиксирую. Буду фиксировать каждый день, ежедневно. Буду складывать в папочку. Когда материал накопится в течение года, этот материал я отвезу в соответствующие органы, пускай принимают меры. Терпеть уже нету сил», – сообщает местный житель в видеообращении.

Видео неравнодушного амурчанина посмотрели некоторые дальневосточные ученые и общественники. В частности, его оценил российский координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов. Он посоветовал не копить видео, а обращаться в Росприроднадзор с каждым фактом загрязнения реки.

«Если вы сейчас видите загрязнение, то прямо сейчас идите на сайт Росприроднадзора, находите рубрику "Написать обращение" и пишите: "Мною сегодня зафиксирован факт мути в такой-то реке в таком-то месте". И прикладываете в качестве доказательства свое видео. И они обязаны вам ответить в 30-дневный срок. Либо они сделают проверку, либо у них есть какие-то причины этого не делать. После этого, если вас ответ не устраивает, можете обжаловать его в вышестоящих инстанциях или в прокуратуре», – пояснил Амур.инфо Александр Колотов.

Проблему загрязнения рек в Селемджинском районе назвал серьезной доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Раков.

«Тут довольно комплексная проблема, но загрязнение на первое место надо ставить, потому что если загрязнение попадает в реку, тяжелые металлы и даже просто взвесь, то для рыб это губительно. Они, конечно, в протоках, в каких-то затонах могут чуть-чуть сохраниться, но численность их в целом может уменьшиться очень сильно. (…) Ученым желательно посмотреть, какие загрязнения в реке, то есть нужно брать воду на анализы и сдавать ее в лабораторию», – рассказал информагентству Владимир Александрович.

Ученый пояснил, если пробы покажут, что загрязнение антропогенного происхождения, то проверяющие должны найти источник сбросов.

«Обычно первая реакция тех, кто загрязняет: "Это не мы, это где-то кто-то другой". (…) Довольно просто в реках делается (проверка – Прим.ред.): если добывают золото в ручье, выше этого ручья и ниже ручья берут пробы. Если ниже ручья обнаружили, то дальше берут в этом ручье и буквально выходят на тех, кто сбросил и сбрасывает», – пояснил ученый.

Главная опасность для рек при добыче золота – это загрязнение взвесью, считает старший научный сотрудник Института биоразнообразия ДВО РАН (г. Владивосток) Татьяна Вшивкова.

«В результате забиваются жабры рыб, водных беспозвоночных, нарушаются их местообитания – организмы погибают, сокращается численность и биоразнообразие беспозвоночных, которые являются кормовой базой рыб. То есть рыбы и так страдают (жабры забиваются!), но и сокращается их кормовая база. Люди лишаются естественных источников питания», – прокомментировала Татьяна Вшивкова.

Свое обращение житель Амурской области передал депутату Госдумы от Амурской области Андрею Кузьмину. Парламентарий в свою очередь направил запрос генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

«Я только за то, чтобы в нашем регионе развивалась золотодобыча, но я против бесконтрольного и нарушающего российские законы извлечения полезных ископаемых из наших недр, губительно влияющих на здоровье человека и жизнь животных. Компания "РусГидро", как пример, финансирует различные экологические проекты. Так за прошедшее подтопление на территории области, экологами были спасены редкие и краснокнижные виды растений, которые были вывезены в ботанический сад Благовещенска для сохранения. Но я ни разу не встречал открытой информации, в том числе и в амурских СМИ, о том, как заботятся об экологии, которую губят амурские предприятия, занимающиеся добычей драгметаллов на территории области. Необходимо, чтобы такие данные предавались гласности для всех жителей области», – считает Андрей Кузьмин.

В 2019 году Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с контролирующими органами проведены проверки исполнения золотодобывающими предприятиями законодательства об охране окружающей среды на территории Зейского, Магдагачинского, Селемджинского, Сковородинского районов Амурской области. Проверки охватили деятельность более 20 организаций.

Выявлены многочисленные нарушения в деятельности золотодобывающих предприятий. Организации не выполняли условия, установленные лицензией на право пользования недрами, разрабатывали месторождения с отступлением от технической документации, загрязняли водные объекты, использовали водоемы без разрешительной документации, не проводили рекультивацию нарушенных земель, нарушали лесное законодательство.

Всего в 2019 году в Амурской области природоохранной прокуратурой выявлено 150 нарушений законодательства о недропользовании, внесено больше 40 представлений. Больше 25 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено 34 дела об административном правонарушении. Нарушителей оштрафовали на сумму 3,89 миллиона рублей. В суды направлено 17 исковых заявлений на сумму 243,2 тысячи рублей. В следственный орган направлен материал для решения вопроса об уголовном преследовании, по которому возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».