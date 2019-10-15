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15октября
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сегодня, 10:50 0

Амурский онкодиспансер проведет день открытых дверей

Амурский онкодиспансер проведет день открытых дверей
Фото: yandex.ru

Амурский областной онкологический диспансер 19 октября с 08:00 до 14:00 проведет день открытых дверей. Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы с раком молочной железы.

Предварительная запись осуществляется по телефону 8-914-556-66-11.

В рамках Дня открытых дверей планируется:

– прием специалистов: врачей-онкологов; место проведения – поликлиника областного онкодиспансера, Благовещенск, улица Октябрьская, 110;

– забор крови у лиц старше 40 лет на онкомаркеры: мужчин на ПСА (предварительная запись не требуется, основное требование – сдача анализа крови натощак). Место проведения – поликлиника, первый этаж, кабинет 13;

– маммография для женщин старше 40 лет – проводится 1 раз в два года или по назначению врача-онколога (предварительная запись не требуется). Место проведения – рентгенологический кабинет стационара областного онкодиспансера, второй этаж.

Как сообщается в Инстаграме областного онкологического диспансера, день открытых дверей проводится с целью выявления фоновой патологии и новых случаев злокачественных опухолей молочных желез. Поэтому пациентов с установленным диагнозом РМЖ, состоящих на учете в диспансере, пациентов с фоновой патологией (в том числе, молочных желез), прошедших осмотр у онколога (маммолога) в течение года, просят запланировать визит в диспансер согласно срокам наблюдения, исключая 19 октября. Также внимание амурчан обращают на то, что пациентам, направленным в областной онкодиспансер из МЦ «Белая роза», медицинская помощь будет оказана в другие дни рабочей недели.

В день проведения приема при себе следует иметь действующий полис медицинского страхования, паспорт, СНИЛС, имеющиеся предварительные обследования.

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#здоровье

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