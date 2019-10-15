В России хотят вернуть единые квитанции за ЖКХ

Все услуги ЖКХ соберут в одну квитанцию. Такой законопроект хотят поддержать в российском правительстве.

Новую платежку назовут ЕПД – единым платежным документом. Гражданам страны станет проще оценивать свои расходы на услуги ЖКХ, а правительство получит удобный инструмент для контроля роста тарифов.

В будущем новая система может помочь снизить долги россиян за услуги, считают эксперты. В Кабмине подготовили отзыв на законопроект, в котором сказано, что его авторам нужно четко определить понятие ЕПД и уже действующей платежки во избежание неточностей, из-за которых могут быть неправильные начисления.

Законопроект предполагает, что в ЕПД появятся следующие строки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. Дело в том, что сейчас в ряде регионов гражданам приходит несколько платежек за ЖКУ – по разным видам услуг. Это зачастую приводит к ошибкам в начислениях и росту долгов по ЖКХ.

В ЕПД также хотят включить строку за добровольное страхование жилья от ЧС, сказал «Известиям» эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ Арсений Беленький. Но к вопросу включения необязательных платежей в единый документ стоит подойти осторожно, поскольку это может увеличить и без того высокие расходы населения, подчеркнул он.

Документ был разработан Минстроем и внесен на рассмотрение Госдумы 19 июня этого года. Когда законопроект вступит в силу, пока неизвестно.