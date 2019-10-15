Житель Уфы подал в суд на шоу «Битва экстрасенсов»

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В Уфе в суд обратился Станислав Булатов, заявив, что сценаристы и создатели «Битвы экстрасенсов» испортили ему жизнь. Восемь лет назад в одном из выпусков программы мужчину обвинили в убийстве, и в это поверили многие его друзья и знакомые.

В 2011 году экс-участница телепроекта «Дом 2» пришла на шоу «Битва экстрасенсов», чтобы найти убийцу своего возлюбленного. Джина Изюмская рассказала, что ее избранника Олега Тимофеева убили и ограбили во время гастролей. Тогда маги и колдуны сделали однозначный вывод – в трагедии замешан некий Станислав Булатов.

Станислав Булатов обратился в суд только спустя 8 лет. В своем заявлении он указал, что официально подозрения в убийстве с него были сняты, но слухи о якобы совершенных им преступлениях до сих пор мешают ему жить. Соседи и коллеги постоянно напоминают мужчине о том случае, у него возникли проблемы при устройстве на работу из-за выпуска шоу.

Сначала Станислав подал иск в Мещанский суд, но там его отказались рассматривать. Теперь истец обратился в Мосгорсуд. При этом неизвестно, что именно Булатов требует от создателей программы «Битва экстрасенсов».

В эфире того злополучного выпуска сразу несколько колдунов заявили, что Станислав преследовал людей нетрадиционной ориентации, убивал и грабил их. Джина Изюмская подтвердила, что ее погибший жених был бисексуалом. Однако сам Булатов узнал об убийстве Олега Тимофеева только из эфира. Полиция так и не смогла найти объективных доказательств его вины.

Это уже не первый случай, когда создателей шоу обвиняют в обмане. По мнению скептиков, все сюжеты «Битвы экстрасенсов» – это хорошо написанные сценарии, над которыми работает целая команда авторов. Однако и продюсеры, и участники опровергают обвинения. Авторы программы неоднократно заявляли, что действительно стараются помочь людям, которые обращаются к магам со своими проблемами.

Скептические взгляды на программу не мешают программе держать лидирующие позиции в телевизионных рейтингах.

StarHit не сообщает, что именно требует Станислав Булатов, чья репутация пострадала из-за выпуска восьмилетней давности. Сам истец комментарии также не дает, ведь он уже давно устал от внимания, прикованного к нему в связи с обвинениями.