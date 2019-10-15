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15октября
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На декабрьские выборы депутата амурского парламента область потратит 4,4 миллиона рублей

На декабрьские выборы депутата амурского парламента область потратит 4,4 миллиона рублей
Фото: Амур.инфо

Избирательная комиссия Амурской области на проведение дополнительных выборов депутата законодательного собрания получит 4,4 миллиона рублей. Соответствующее изменение в бюджет планируется внести на октябрьской сессии амурского парламента.

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске 22 декабря пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Амурской области. Место освободилось с уходом Олега Имамеева на работу в администрацию Благовещенска. Выдвижение кандидатов продолжится до 25 октября.

Ожидается, что депутаты внесут и другие поправки в региональный бюджет. В рамках развития системы соцзащиты населения Амурской области 3,8 миллиона рублей предложено выделить на ремонт и оснащение социальной комнаты «Мать и дитя» и ремонт помещения, переданного центру «Доброта».

Больше 11 миллионов рублей хотят направить на имущественный взнос в АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» на разработку и запуск регионального туристического портала, а также для участия Амурской области в Днях Дальнего Востока в Москве.

Примерно 2,7 миллиона получат предприниматели, имущество которых пострадало во время наводнения летом 2019 года. Планируется, что на командировочные расходы правительства Амурской области выделят 5 миллионов рублей.

После произведенных изменений доходы бюджета Амурской области составят 60,8 миллиарда рублей, расходы – 61, 08 миллиарда. Законопроект о внесении изменений в финансовый документ опубликован на сайте Законодательного собрания Амурской области.

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#выборы #закон #финансы

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    А, что, проведение дополнительных выборов депутатА Законодательного собрания, на которые требуется 4.4 млн. рублей, такая необходимость для населения области? Или больше некуда деньги девать???

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Этот депутат поддерживал отказ от прямых выборов мэра, когад был в городской думе, так же как и депутат Багрова заявляя что это, дескать, позволит экономить на бюджете. Депутаты партии Едра указывали на публичных слушаниях, что отказ от голосования по партийным спискам, дескать, повысит ответственность перед народом со стороны депутатов. В итоге эти депутаты по одномантатным округам вешают на город и область траты на организацию довыбров уже в который раз, ДВАЖДЫ В ГОД проходят довыборы! ДВАЖДЫ тратились МИЛЛИОНЫ бюджетных средств на то, чтобы довыбирать депутатов которые не работают в интересах граждан на своих округах, покидая их или поддерживая интересы бизнеса.

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...кстати да...по партийным спискам было бы дешевле на 4,4 мульта...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Взяли бы, да сократили это место.

    А экономию на социалку пустили.

    А то на командировки 5 миллионов не жалко, на какую-то фигню, типа "имущественный взнос в АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» на разработку и запуск регионального туристического портала, а также для участия Амурской области в «Днях Дальнего Востока» в Москве" - 11 миллионов, тоже не жалко.

    Хотя, у типаоппозиционеров появляется шанс выдвинуть в кандидаты своего, уважаемого не только в партии, но и в народе человека.

    Только вот, что-то мне подсказывает, что неправильный электорат опять не поведётся. )

  • Рив Норин

    Рив Норин
    57 минут назад

    Вообще в России сделать одну партию - партию Путина.

    И забыть про выборы. За путинское время власть научилась переизбирать назначать саму себя без участия народа.

    И сколько бы денег сэкономили.

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