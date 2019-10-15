На декабрьские выборы депутата амурского парламента область потратит 4,4 миллиона рублей

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Избирательная комиссия Амурской области на проведение дополнительных выборов депутата законодательного собрания получит 4,4 миллиона рублей. Соответствующее изменение в бюджет планируется внести на октябрьской сессии амурского парламента.

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске 22 декабря пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Амурской области. Место освободилось с уходом Олега Имамеева на работу в администрацию Благовещенска. Выдвижение кандидатов продолжится до 25 октября.

Ожидается, что депутаты внесут и другие поправки в региональный бюджет. В рамках развития системы соцзащиты населения Амурской области 3,8 миллиона рублей предложено выделить на ремонт и оснащение социальной комнаты «Мать и дитя» и ремонт помещения, переданного центру «Доброта».

Больше 11 миллионов рублей хотят направить на имущественный взнос в АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» на разработку и запуск регионального туристического портала, а также для участия Амурской области в Днях Дальнего Востока в Москве.

Примерно 2,7 миллиона получат предприниматели, имущество которых пострадало во время наводнения летом 2019 года. Планируется, что на командировочные расходы правительства Амурской области выделят 5 миллионов рублей.

После произведенных изменений доходы бюджета Амурской области составят 60,8 миллиарда рублей, расходы – 61, 08 миллиарда. Законопроект о внесении изменений в финансовый документ опубликован на сайте Законодательного собрания Амурской области.