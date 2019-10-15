Ученые смогли оживить мертвый мозг

Японские исследователи смогли оживить мертвый мозг. После оживления он смог прожить почти месяц.

Ученые провели эксперимент с мозгом умершей мыши. Его оживили и смогли поддерживать жизнеспособность в течение 25 дней. Для трансплантологии это стало настоящим прорывом: до сих пор донорские органы жили менее 5 дней. Сообщается, что эксперимент удался благодаря новой технологии. Мёртвый орган поместили в контейнер, оснащённый специальным устройством с искусственной мембраной. Оно увлажняло ткани и обеспечивало их питательными веществами.

При этом их не нужно было погружать в жидкость, как приходится делать обычно. Дело в том, что постоянное хранение органов в жидкости нарушает в них газообмен, и именно из-за этого до сих пор не удавалось сохранять их дольше нескольких дней.

Учёные точно знали, что почти месяц мозг функционировал правильно, так как для эксперимента использовали органы генномодифицированных мышей. В их мозге при работе вырабатывался флуоресцентный, то есть светящийся белок.

Учёные намерены провести более долгосрочные исследования работы устройства. По их мнению, они полезны не только для трансплантации, но и для органогенеза – науки о развитии органов в эмбрионе, сообщает Life.