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15октября
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сегодня, 09:30 1

В Госдуму внесли проект о блокировке сайтов с жестоким обращением с животными

В Госдуму внесли проект о блокировке сайтов с жестоким обращением с животными
Фото: pixabay.com/

В России может быть введена досудебная блокировка сайтов, содержащих материалы жестокого обращения с животными. Законопроект об этом внес в Госдуму глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Пока информация о жестоком обращении с животными может признаваться запрещенной к распространению на территории РФ только по решению суда. Однако судебная процедура является достаточно длительной – не менее трех месяцев, сообщает «Российская газета».

По мнению автора, необходим более оперативный механизм. Ведь такой контент, по словам Бурматова, способен «причинить вред психическому здоровью неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних».

При этом безнаказанными нарушители не останутся. В случае выявления признаков состава преступления соответствующая информация будет передаваться в правоохранительные органы для принятия мер реагирования.

Заниматься блокировкой, согласно законопроекту, должен уполномоченный орган, который определит правительство РФ.

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#животные #закон #происшествия #российская власть #СМИ

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