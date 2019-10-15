В Госдуму внесли проект о блокировке сайтов с жестоким обращением с животными

Пока информация о жестоком обращении с животными может признаваться запрещенной к распространению на территории РФ только по решению суда. Однако судебная процедура является достаточно длительной – не менее трех месяцев, сообщает «Российская газета».

По мнению автора, необходим более оперативный механизм. Ведь такой контент, по словам Бурматова, способен «причинить вред психическому здоровью неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних».

При этом безнаказанными нарушители не останутся. В случае выявления признаков состава преступления соответствующая информация будет передаваться в правоохранительные органы для принятия мер реагирования.

Заниматься блокировкой, согласно законопроекту, должен уполномоченный орган, который определит правительство РФ.