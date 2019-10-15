Пивные бутылки станут биоразлагаемыми: обзор прессы

Фото: Carlsberg

Вся Россия перешла на цифровое вещание; Нобелевскую премию по экономике вручили за борьбу с бедностью; для получения водительских прав нужно будет пройти специальный тест. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Знаете ли вы, что область получит почти 350 миллионов на развитие жилищного строительства? Если не знаете – раскрывайте «Амурскую правду» и получайте информацию об этом, а также о том, что в столицу Приамурья приехал ведущий «Орла и решки» Евсей Ковалев со своей девушкой. Пишут, что его видели на набережной. Правда, кто видел и кто такой Евсей, вряд ли знает много амурчан. Ну, кроме тех, кто видел.

О чем еще в газете – о том, что в центре Ивановки сделали огромную шахматную доску с фигурами под стать. Это часть нового общественного пространства под названием «Дивный парк».

То, что я перечислил – это небольшие заметки, так сказать, для разгона. А теперь приступим к большим материалам.

Очень интересно

Из больших публикаций обращу ваше внимание на статью «Территория особого миграционного режима». Она о том, что правозащитники предлагают провести на Дальнем Востоке амнистию для переселенцев-нелегалов. Что это даст? Увеличится численность населения (за счет выданных паспортов), глядя на это, перестанут бояться полиции новые приезжающие. Льготная – под 2 % – ипотека улыбнется новоприбывшим. А не будем заниматься миграционной политикой – потеряем Дальний Восток. А если будем заниматься, то на Дальнем Востоке мигрантам будет комфортно.

Вам статья

Далее у нас «Российская газета», рассказывающая о том, что Россия полностью перешла на цифровое вещание. Теперь нет ни одного уголка в стране, где плохое телевещание. Правда, в этой же стране все меньше людей, кого это вещание интересует. Еще можно прочесть о том, что Владимир Путин перед поездкой на Ближний Восток дал интервью трем телеканалам. И это здорово, что страна перешла на цифровое вещание: интервью можно смотреть в хорошем качестве.

На фоне названных материалов как-то незаметно выглядит заметка о том, что родителей, оформивших отпуск по уходу за ребенком, но подрабатывающих (жить-то как-то надо!), могут лишить детского пособия.

Напишут же такое

Какой материал заставил задуматься, так это публикация о лауреатах Нобелевской премии по экономике. Говорится, что присуждена она за борьбу с бедностью. Как написано в газете, лауреаты внедрили совершенно новый метод этой борьбы. Они разделили всю глобальную проблему на более мелкие и управляемые вопросы, решить которые можно в оперативном порядке. И всё. Так просто. И не спрашивайте меня, о чем я задумался по прочтении – ясно ведь, что о том, почему я сам до такого не додумался. Ходил бы сейчас лауреатом.

Полный абзац

Не могу не рассказать еще об одной заметной информации. Не исключено, что в ближайшем будущем пивные бутылки будут делать не из стекла, пластика или алюминия, а из бумаги. Пивоваренная компания представила в Копенгагене два опытных образца биоразлагаемых бутылок. Бутылки как бутылки. Но бумажные. А почему не размокают от пива – потому что внутри пленка. И разница между двумя бутылками в том, что в одной из них – пленка из полиэтилентерефталата, а в другой – из полиэтиленфураноата. Как говорится, почувствуй разницу.

На посошок

Развязав получившийся на языке узел, приступил к «Комсомольской правде», где прочел о том, что сейчас при прохождении медкомиссии для получения водительских прав нужно будет пройти специальный тест на уровень карбогидратдефицитного трансферина. То есть, говорю вам, развязав еще один узел на языке, нужно будет доказать, что вы не алкоголик. Эта новость затмила все мысли о лишении детского пособия, о простых методах борьбы с бедностью и даже о разнице между полиэтилентралалачем-тотам.

Ошарашила не перспектива проходить тест (кстати, стоимость медсправки вырастет). Я просто представил, какие левые деньги посыплются в карманы тех, кто выдает справочки. Нобелевку тому, кто придумал такой способ подзаработать!