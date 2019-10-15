Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:18 0

Вступил в силу приговор в отношении амурчанина, совершившего убийство и спрятавшего тело

Вступил в силу приговор в отношении амурчанина, совершившего убийство и спрятавшего тело
Фото: Амур.инфо

Вступил в силу приговор суда в отношении жителя поселка Зельвино, входящего в городской округ Райчихинска. Амурчанин был признан виновным в убийстве своей знакомой.

Установлено, что 29 сентября 2018 года мужчина, находясь в доме по месту проживания в Зельвино, нанес своей близкой знакомой четыре удара ножом в область грудной клетки. К поножовщине привело то, что женщина пришла домой поздно вечером и оскорбила амурчанина.

Обнаружив, что амурчанка не подает признаки жизни, житель поселка отнес тело в один из заброшенных домов в Зельвино, где спрятал в подполье.

Как сообщает прокуратура Амурской области, преступление оставалось нераскрытым до февраля 2019 года, когда один из жителей поселка забрел в заброшенный дом и в подполье обнаружил труп.

Под тяжестью предъявленных улик мужчина признал свою вину, рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Не согласившись с приговором, амурчанин обжаловал его в Амурский областной суд. Однако этот суд признал приговор законным, обоснованным и справедливым. Жалобу осужденного оставили без удовлетворения.

Просмотров всего: 47

#криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

На железнодорожном перегоне в Магдагачинском районе опрокинулся укладочный кран (видео)
Происшествия

Тындинский наркодилер получил шесть лет строгого режима
Происшествия 1

В Приамурье орудуют лже-сотрудники областного Роспотребнадзора

Происшествия

Факт ножевого ранения школьника в Благовещенске проверяет прокуратура
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь