Вступил в силу приговор в отношении амурчанина, совершившего убийство и спрятавшего тело

Фото: Амур.инфо

Вступил в силу приговор суда в отношении жителя поселка Зельвино, входящего в городской округ Райчихинска. Амурчанин был признан виновным в убийстве своей знакомой.

Установлено, что 29 сентября 2018 года мужчина, находясь в доме по месту проживания в Зельвино, нанес своей близкой знакомой четыре удара ножом в область грудной клетки. К поножовщине привело то, что женщина пришла домой поздно вечером и оскорбила амурчанина.

Обнаружив, что амурчанка не подает признаки жизни, житель поселка отнес тело в один из заброшенных домов в Зельвино, где спрятал в подполье.

Как сообщает прокуратура Амурской области, преступление оставалось нераскрытым до февраля 2019 года, когда один из жителей поселка забрел в заброшенный дом и в подполье обнаружил труп.

Под тяжестью предъявленных улик мужчина признал свою вину, рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Не согласившись с приговором, амурчанин обжаловал его в Амурский областной суд. Однако этот суд признал приговор законным, обоснованным и справедливым. Жалобу осужденного оставили без удовлетворения.