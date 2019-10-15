Переменно облачно, без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 15 октября

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15 октября в южных и центральных районах Амурской области переменно облачно, преимущественно без осадков, в северных – дождь, мокрый снег. Скорость западного, северо-западного ветра составляет 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха – плюс 2...7, местами на севере от минус 4 до плюс 1. В Благовещенске переменно облачно, без осадков. Ветер с северо-запада дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит в течение дня плюс 5...7 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова