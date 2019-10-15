Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок

Фото: Амур.инфо

Программа «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» начала действовать в 2019 году. Она предполагает уменьшение ставки до 6 % для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года (государство платит банку разницу между начальной ставкой и 6 %). Обязательное условие оформления льготной ипотеки — приобретение жилья на первичном рынке.

Весной 2019 года в программу изменили: ставка 6 % стала действовать на весь срок ипотечного кредита. Лимит выдачи жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой в рамках программы составляет 600 миллиардов рублей.

Дмитрий Медведев поручил провести анализ, почему в ряде регионов уже запущенная программа льготной ипотеки для семей не работает.

«Мы ввели льготную ипотеку. Где-то эта опция оказалась очень популярной – это причем не только Москва, Московская область и Санкт-Петербург, но и целый ряд других. Но где-то это вообще не работает никак. Сейчас общее кассовое исполнение по проекту совсем небольшое – около 8 %. Нужно разобраться и принять определенные решения на будущее», – сообщил Медведев.

Губернатор Мурманской области предложил распространить программу на вторичное жилье, так как в некоторых регионах новое жилье в последнее время почти не строилось.

«Действительно, в Мурманске не строили, чего тут говорить – какая ипотека, если дома не строят. Надо строить, это очевидно. И надо проанализировать то, что коллеги предлагают – вот, вопросы приобретения жилья на вторичном рынке и некоторые другие предложения», – сказал премьер-министр в ходе заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Как сообщало Амур.инфо, в рейтинге регионов России по вводу жилья в аутсайдерах оказались Хабаровский край, Амурская область, Забайкалье, ЕАО, Камчатка, Мурманская и Магаданская области, Чукотка.

В начале октября глава Минтруда Максим Топилин призывал чиновников активнее информировать жителей регионов о возможности получения льготной ипотеки под 6 % годовых при рождении второго ребенка в семье.

«Зачастую мы видим просто по анализу обращений граждан, что люди не знают об этой программе, не знают о ее возможностях, о своих возможностях. Это является достаточно серьезным барьером. Поэтому информирование по этой программе должно быть встроено на уровне субъекта», – говорил Топилин.