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15октября
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В Благовещенске откроется новая экспозиция музея Благовещенского танкового училища

В Благовещенске откроется новая экспозиция музея Благовещенского танкового училища
Фото: управление культуры г. Благовещенска

В Моховой Пади на базе благовещенской школы № 23 16 октября в 10:00 откроется обновленная экспозиция музея Благовещенского высшего танкового командного Краснознаменного училища. Амурчанам покажут более 300 экспонатов.

Музей БВТККУ был создан в 2018 году по инициативе Сергея Царского, преподавателя ОБЖ школы № 23, председателя Совета ветеранов БВТККУ. На выставке будут представлены макеты танков, образцы оружия, геральдика.

«Музей гордится уникальными экспонатами: точной копией Боевого знамени БВТККУ с орденскими лентами и орденом Боевого Красного знамени, бюстом Героя Советского Союза Дмитрия Комарова, совершившего единственный в мире танковый таран фашистского бронепоезда в 1944 году на станции Косые Броды в Белоруссии. Уникальным является представленная в экспозиции Книга почета БВТККУ с 1957 по 1987 годы, в которую занесены выпускники, окончившие училище с золотой медалью», – сообщают организаторы выставки.

По информации управления культуры города Благовещенска, музей регулярно участвует в городских мероприятиях. В мае он присоединился ко всероссийской акции «Ночь в музее», а в июне участвовал в коллективной выставке «Народный музей», организованной ко Дню города.

Танковое училище было образовано в 1941 году в Горьковской (Нижегородской) области. В 1958 году оно было передислоцировано в Благовещенск. В 1965-м стало высшим военным училищем. В октябре 1999 года училище расформировано постановлением правительства РФ от 29 августа 1998 № 1009.

Выпускники училища сражались на фронтах в годы Великой Отечественной войны, 13 человек в этот период стали Героями Советского Союза. Также выпускники танкового училища воевали в Афганистане, Эфиопии, во Вьетнаме и Чечне.

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#культура #память

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