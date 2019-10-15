Госдума рассмотрит закон о блокировке электронных кошельков

Операторов электронных платежных систем могут обязать информировать клиентов о блокировке их электронных кошельков. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит на пленарном заседании во вторник, 15 октября.

Изменения предлагается внести в закон «О национальной платежной системе». Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым и направлен на защиту пользователей платежных сервисов. Как ранее сообщил Аксаков, сейчас оператор может заблокировать операцию или прекратить использование платежной системы, не предупредив об этом клиента и не предъявив ему претензии, сообщает «Парламентская газета».

В связи с этим предлагается законодательно закрепить норму, согласно которой оператор платежной системы обязан сообщить клиенту о том, что использование электронного средства платежа прекращается или приостанавливается. При этом он должен указать причину блокировки счета.

«Законопроект обязывает соответствующую кредитную организацию в случае, если она осуществила блокировку, немедленно известить клиента о том, почему это произошло, в различной форме. Это может быть СМС-сообщение или звонок», – сказал Андрей Исаев.

По данным Банка России, один из самых популярных в России сервисов заблокировал доступ к использованию сервиса для 161 581 клиента, общая сумма балансов которых составила 879 тысяч рублей. В качестве основных причин блокировки указывались подозрения в мошенничестве в отношении учетной записи пользователя, поступление жалоб, подозрения в совершении пользователями сомнительных операций.