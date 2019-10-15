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15октября
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Госдума рассмотрит закон о блокировке электронных кошельков

Госдума рассмотрит закон о блокировке электронных кошельков
Фото: pixabay.com

Операторов электронных платежных систем могут обязать информировать клиентов о блокировке их электронных кошельков. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит на пленарном заседании во вторник, 15 октября.

Изменения предлагается внести в закон «О национальной платежной системе». Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым и направлен на защиту пользователей платежных сервисов. Как ранее сообщил Аксаков, сейчас оператор может заблокировать операцию или прекратить использование платежной системы, не предупредив об этом клиента и не предъявив ему претензии, сообщает «Парламентская газета».

В связи с этим предлагается законодательно закрепить норму, согласно которой оператор платежной системы обязан сообщить клиенту о том, что использование электронного средства платежа прекращается или приостанавливается. При этом он должен указать причину блокировки счета.

«Законопроект обязывает соответствующую кредитную организацию в случае, если она осуществила блокировку, немедленно известить клиента о том, почему это произошло, в различной форме. Это может быть СМС-сообщение или звонок», – сказал Андрей Исаев.

По данным Банка России, один из самых популярных в России сервисов заблокировал доступ к использованию сервиса для 161 581 клиента, общая сумма балансов которых составила 879 тысяч рублей. В качестве основных причин блокировки указывались подозрения в мошенничестве в отношении учетной записи пользователя, поступление жалоб, подозрения в совершении пользователями сомнительных операций.

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#закон #российская власть #технологии

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    53 минуты назад

    Вот по-этому деньги сейчас лучше хранить наличкой и не в российской валюте. Т.к. государство уже настолько стало наглое что имеет право снимать с карт/эл.кошельков деньги без предварительного уведомления владельца, а российский рубль уже даже китайцы брезгуют брать.

  • retrogr

    retrogr
    40 минут назад

    Центробанк изучает вопрос о том, чтобы разрешить российским банкам вводить по валютным вкладам отрицательные ставки// еще одно ниапалово)

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