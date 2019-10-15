Гороскоп 15 октября: Девам лучше снизить активность, а Рыбам стоит контролировать эмоции

Восход Солнца: 06:51

Заход Солнца: 17:40

Солнце в Весах.

Овен. Напряженный день. Будьте предельно внимательны и осторожны в общении с родственниками и близкими друзьями – вероятен конфликт. Умение прощать обиды и эмоциональная гибкость сохранит энергию для новых свершений.

Телец. День, благоприятный для смены деятельности. Тельцы-служащие могут перейти от предположений и оценок ситуации непосредственно к делу - использовать возможность для смены работы. Вероятны удачные предложения. У деловых людей проекты будут развиваться неплохими темпами, работоспособность некоторых Тельцов будет достойна подражания.

Близнецы. Этот день – начало Вашего творческого подъема. В профессиональной деятельности возможен неожиданный прорыв. Работа принесет хороший результат, и ваши деловые качества отметит и оценит начальство. Звезды советуют реализовывать идеи и планы предстоящих суток.

Рак. Сегодня используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь. Проявите мудрость и выдержку – это, пожалуй, единственный способ избежать необдуманных действий по отношению к дорогому человеку.

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Лев. Неблагоприятный день, связанный с несбывшимися ожиданиями, напрасными надеждами, непорядочностью в партнерских отношениях, конфликтами с родственниками и детьми. Вероятно некоторое ухудшение самочувствия. Сегодня любое заболевание будет иметь длительный, затяжной характер.

Дева. Вас ждет обычный трудовой день. Рекомендуется снизить активность и разобраться в своих мыслях и чувствах. Если вы посвятите себя творчеству, то сможете сделать свой внутренний мир гармоничным. От упрямства и раздражительности Вы можете перейти к благодушию и уступчивости. Ваша жертвенность по отношению к самым близким людям удивит многих.

Весы. Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Не исключено, что день надолго запомнится Вам ощущением вселенской гармонии. Вы сможете с блеском проявить себя на любом поприще, однако следует определить границы своих возможностей. Решительность или стремление браться за осуществление глобальных проектов может обернуться против Весов.

Скорпион. Крайне неблагоприятный день. Вероятно, мужчинам-Скорпионам предстоит встреча или событие, которое заставит их серьезно задуматься над проблемами личной жизни. Обман или клевета тайных недоброжелателей осложнит отношения с близким человеком. Не исключено, что женщины-Скорпионы из-за неосторожных высказываний или легкомысленных действий станут мишенью для нападок или злых шуток.

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Стрелец. Домашние хлопоты и заботы захватят Вас целиком. Уделите большое внимание близкому человеку и детям. По возможности воздержитесь от тяжелой пищи и злоупотребления крепкими спиртными напитками. Неумеренность в еде пагубно скажется на самочувствии.

Козерог. Благоприятный день. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Возможна удача в коммерческих делах. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных особ или партнеров. Действуйте старыми, проверенными способами, избегайте нововведений, на которые вас, возможно, будут подталкивать.

Водолей. День связан с накоплениями, получением и переработкой информации. С покупками сегодня не следует торопиться, так как они могут оказаться крайне неудачными. Вероятны известия, которые повлияют на профессиональную сферу жизни многих Водолеев. Возможны состояния грусти и апатии, неудовлетворенности жизнью в целом. В семье могут возникнуть недопонимание и противоречия.

Рыбы. Неблагоприятный в физическом плане день. Сегодня вероятны проблемы со здоровьем: травма или эмоциональный стресс. Контролируйте свои эмоции. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых Вы полностью разбираетесь. Избегайте риска, работы с режущими инструментами, электроприборами, действуйте только проверенными способами. Сны могут быть вещими.

Астролог: Вальдемар Небоходцев